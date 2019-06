Passation de marchés publics : Lutter contre les monopoles et la corruption

Le marché informel, proposant souvent des produits contrefaits, constitue la principale entrave au développement de la compétitivité des entreprises nationales et à l'instauration d'une concurrence «saine» sur le marché algérien, ont estimé hier à Alger des opérateurs économiques. Le problème de normalisation, le manque d'organismes de contrôle et de la conformité, ainsi que la méconnaissance de toutes les règles de la concurrence par certaines entreprises, constituent aussi d'autres obstacles au développement des parts de marché des entreprises algériennes, ont confié à l'APS des représentants de l'Association des producteurs algériens de boissons (APAB) et du groupe Condor, en marge d'une journée d'étude sur le Programme de conformité aux règles de la concurrence. Le président de l'APAB, Ali Hamani, a indiqué qu'il était difficile pour les firmes nationales de «faire la différence entre les pratiques commerciales et les pratiques anti-concurrentielles» en l'absence de tradition de concurrence sur le marché local. «Certains opérateurs ont affiché une inquiétude vis-à-vis de la mise en œuvre des règles de la concurrence dans l'exercice de leur activité, en étant concurrencés par le marché informel, pendant que d'autres possèdent déjà un programme de conformité basé sur un code de conduite et un comité d'éthique», a-t-il expliqué. De son côté, le représentant du groupe Condor, Benzerouk Abdelwahab, a soulevé le problème de la contrefaçon : «Nous sommes victime de la contrefaçon et on a une vingtaine d'affaires au niveau des tribunaux liées à cette pratique». Il a, en outre, souligné l'absence de la culture de la concurrence qui est un défi à relever impérativement par l'entreprise algérienne. Pour M. Benzerouk «il faut se protéger contre la concurrence déloyale et non la concurrence loyale qui est encadrée par des dispositifs légaux». Pour sa part, le représentant du groupe Saidal, Youcef Ouakili, a recommandé l'ancrage d'une concurrence saine et une meilleure régulation du marché.

Pour l'expert du Programme d'appui «P3A», Tarek Madarbux «les règles de la concurrence sont faites pour être mise en application dans un contexte économique et juridique adéquat, et nécessitent l'adhésion de tous. Dans ce sens, un autre expert du «P3A», un programme élaboré en coopération à l'Union européenne, Hamid Fourali, a souligné que l'action ponctuelle de mise en œuvre de programme de conformité des règles de la concurrence vise à accompagner les opérateurs économiques pour atteindre les objectifs du Programme de conformité spécifique à commencer par le respect de ces règles de la concurrence. Enfin, le président du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, a mis en exergue dans son intervention l'importance d'une concurrence loyale aussi bien pour l'entreprise, le consommateur que l'économie nationale. «La concurrence favorise la compétitivité des entreprises en les incitant à conquérir le marché en utilisant le principe commercial qualité/prix et en proposant des services à la hauteur des attentes», a-t-il ajouté. Pour lui, la concurrence est un moyen efficace pour prévenir et lutter contre la corruption, notamment en matière passation de marchés publics. La conférence de restitution de l'action ponctuelle portant sur la «mise en œuvre du Programme de conformité aux règles de la concurrence» s'est déroulée en présence d'opérateurs économiques, d'associations professionnelle et d'experts nationaux et internationaux. Organisée par le Conseil de la concurrence en collaboration avec le Programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association Algérie-Union européenne (P3A), cette rencontre a constitué une occasion pour les experts algériens et étrangers de présenter les objectifs et les finalités du Programme de conformité aux règles de la concurrence, le programme de conformité général et sectoriel, ainsi que le guide pratique de leur mise en place. Les modalités pratiques de l'élaboration et de la mise en œuvre du Programme de conformité aux règles de la concurrence par les entreprises seront aussi expliquées lors de ces travaux, d'une journée.