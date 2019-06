Inondations d’Illizi : Indemnisation urgente des sinistrés

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a décidé, dimanche soir, lors d’un conseil interministériel consacré à l’examen des mesures à prendre, suite aux récentes inondations enregistrées dans la wilaya d’Illizi, la prise en charge urgente de l’indemnisation de tous les citoyens sinistrés, indique un communiqué du Premier ministère.

La réunion à laquelle ont pris part les ministres de l’Intérieur, des Finances, de l’Habitat, des Ressources en eau, de la Santé, des Travaux publics et de l’Energie, a été marquée par la présentation d’un rapport d’évaluation élaboré par la commission interministérielle dépêchée sur place, sur instruction du Premier ministre, laquelle s’est attelée, de concert avec les autorités locales, à l’évaluation des dégâts et à la prise en charge des préoccupations des citoyens sinistrés et des propositions formulées par les acteurs de la société civile et les notables de la région, ajoute le communiqué.

Lors de la rencontre, qui s’est déroulée en présence des représentants des secteurs de l’Environnement et de la Solidarité, avant son élargissement au délégué national aux risques majeurs, ainsi qu’aux responsables des entreprises publiques concernées, le Premier ministre a mis en avant «le suivi quotidien» par le gouvernement des effets et dégâts engendrés par les inondations, saluant l’élan de solidarité des citoyens à travers tout le territoire national et la mobilisation de toutes les institutions de l’Etat, et à leur tête l’Armée nationale populaire (ANP), pour fournir l’aide nécessaire aux citoyens sinistrés et permettre le retour à la normale dans cette région.

Vu «le caractère urgent» que revêtent l’ensemble des opérations proposées et soutenues par les secteurs, le Premier ministre a décidé d’une prise en «charge urgente» de l’indemnisation de tous les citoyens sinistrés pour les pertes enregistrées en termes de richesse animale et d’arbres fruitiers, précise le communiqué. Parmi les décisions prises, l’octroi de 400 aides financières aux citoyens, dont les maisons ont été démolies par les crues et flux d’eau, et la démolition des habitations longeant les cours d’eau avec le relogement de leurs habitants, en favorisant l’accès aux aides destinées à la construction de nouveaux logements. Le Premier ministre a décidé également le lancement d’une étude globale de protection de la ville de Djanet contre les risques d’inondations, qui sera confiée à un bureau d’études spécialisé, avec la coopération de l’Agence spatiale algérienne (ASAL), ainsi qu’une autre étude pour la réalisation de trois ouvrages d’art (viaducs) à l’entrée de la ville de Djanet, à savoir: à Asahi et In Abarbar. Ces décisions portent en outre sur le réaménagement de tous les établissements et structures relevant du secteur de l’éducation nationale au niveau de toutes les communes concernées, la réhabilitation du tronçon de la RN 3 reliant Djanet à Bordj El Haouas, outre le lancement d’une étude et le suivi de l’aménagement de six oueds secondaires (Oued Ifri, Tassouine, Beni Ouskan, Aghoum, Tin Alkoum et Arkin) au niveau de Djanet.

Le Premier ministre a appelé à la prise en charge de l’opération de nettoiement et la levée des amas et résidus des inondations, outre l’acquisition de camions de nettoiement, de pompes, de groupes électrogènes et la levée du gel sur le programme de l’amélioration urbaine au profit des vieux quartiers à travers la ville de Djanet. A cet effet, M. Bedoui a chargé le ministre de l’Energie de l’installation de kits solaires, au profit des agglomérations au niveau des régions du Sud pour la prise en charge des principaux besoins de leurs citoyens, outre la reprise des activités pastorales et agricoles et la mobilisation de la société COSIDER pour procéder à l’installation de ses chantiers et entamer immédiatement la réalisation des grandes opérations prévues.

A l’issue de la réunion du Conseil interministériel, le Premier ministre a installé une commission intersectorielle, présidée par le délégué national aux risques majeurs, pour le suivi périodique sur le terrain de la mise en œuvre des décisions prises, et chargé le ministre de l’Intérieur, de présenter un rapport d’évaluation, lors des prochaines réunions, sur le taux de mise en œuvre des décisions prises au niveau des wilayas touchées l’année dernière ou cette année par les inondations.