Agroalimentaire : Réaliser des programmes de recherche

Le DG de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’Enseignement supérieur, Aourag Hafid, a installé, hier, le Pr Madani Khoudir, de l’université de Béjaïa, au poste de directeur du centre de recherche en technologies alimentaires.

Cet établissement, unique en son genre et à rayonnement national, est chargé de réaliser des programmes de recherche scientifique dans le domaine des technologies agroalimentaires portant notamment sur la promotion de la recherche dans les domaines des technologies appliquées au secteur de l’agroalimentaire, la contribution à l’élaboration des procédés visant la maîtrise et la diversification des propriétés d’usage et la fonctionnalité des produits à l’intention des industries de transformation et la contribution à l’élaboration de processus agroalimentaires rentables et de nouveaux produits et d’ingrédients agroalimentaires possédant de nouvelles caractéristiques sanitaires et fonctionnelles, en assurant l’innocuité des aliments, la contribution à l’élaboration de techniques de transformation et de préservation des produits agroalimentaires alternatives et meilleures pour l’environnement, la contribution à l’élaboration de techniques de gestion des ressources, de réduction de la quantité de déchets et de pertes découlant de la détérioration des produits survenant au cours de la production, de la transformation et de la distribution, la participation au développement et à l’harmonisation de la législation ayant trait à la bioéthique, à la biosécurité et aux normes référentielles en collaboration avec les organismes concernés.

M. Laouer