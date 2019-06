Sétif : Dynamique de succès

C’est dans un climat de sérénité marquant l’organisation du baccalauréat dans la wilaya de Sétif que sont annoncés les résultats de l’examen de fin d’études primaires qui permettent une fois encore à la wilaya de détenir la part du lion et d’augurer une bonne suite pour le reste à venir.

Une soirée de dimanche que la joie et l’euphorie ont en effet animée partout à travers les nombreuses écoles où les milliers de potaches, accrochés pour nombre d’entre eux au cou de leurs parents ou les serrant à les faire pleurer de joie, fêtaient en grand l’événement et exprimaient leur joie intense, un juste couronnement des efforts consentis sur tout un cycle d’enseignement.

Des résultats d’autant plus satisfaisants que la wilaya de Sétif vient une fois encore de réaliser un très bon score au niveau national, aussi bien sur le plan individuel que collectif, en plaçant 133 écoles parmi celles qui sont parvenues à décrocher un taux de réussite de 100 % et attester ainsi des efforts consentis par les élèves mais aussi leurs enseignants tant dans les zones urbaines que dans les coins les plus reculés, à l’instar des localités de Ouled si Ahmed, Boutaleb et Rasfa, au sud, et Ait Noel Mzada, Bousselem, Beni Chebana et Beni Mohli, au nord.

Des avancées qui ont également permis de gagner beaucoup de terrain au plan individuel, sachant là aussi que le nombre d’élèves qui ont obtenu une moyenne de 10 sur 10 est passé de 61 l’an dernier à 102 cette année, là aussi un défi à la mesure de la sérénité qui a prévalu dans ce palier cette année et permis d’enregistrer 31.516 succès à cet examen, soit une réussite de 85,15%, ce qui est tout à l’honneur de ceux qui ont contribué à le façonner au moment où le taux national est de l’ordre de 83,31%.

Des indicateurs qui attestent des investissements forts consentis également par l’Etat dans ce secteur dans une wilaya qui compte, aujourd’hui, pour le seul cycle de l’enseignement primaire, 865 écoles, même au cœur des montagnes.

« C’est là autant de résultats positifs qui nous laissent espérer une aussi belle année pour le BEM et le Bac », lance avec un sourire aussi intense que sa joie Nadia, cette parente d’élève qui lançait de vibrants youyous.

F. Zoghbi