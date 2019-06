Mascara : dans de bonnes conditions

À leur deuxième jour, les épreuves du Bac se déroulent dans de bonnes conditions tant les moyens humains et matériels ont été mobilisés par les services de la wilaya de Mascara, a-t-on a constaté lors de notre tournée à travers les centres d’examen du lycée du 1er-Novembre à el Bordj, du lycée Ferhaoui de Tighennif et du lycée Emir- Abdelkader de Mascara, les candidats abordés à la sortie nous ont fait part de leurs impressions quant aux épreuves des premières journées qui sont jugées « abordables ». Toutefois, le premier examen de langue arabe n’est pas compliqué, estime Noria, 19 ans. Cette candidate libre, habitant Maoussa, passe son Bac pour la première fois, en filière lettres et langues étrangères. Même constat fait par sa copine, Djamila, venue d’el Bordj et qui passe le Bac pour la deuxième fois: « C’est un examen à la portée de tout le monde. Cette première épreuve est très abordable, elle nous aide au moins à nous débarrasser de tout le stress qu’on avait avant l’examen.» G. Bakhti 17 ans, candidat en classe mathématiques dans le même lycée, juge l’examen « facile ». Mais il redoute l’épreuve de mathématiques, car elle est jugée compliquée par beaucoup de candidats en filières scientifiques, même si toutes les questions, nous dira M. Abed, PES de mathématiques, font partie intégrante du programme étudié en classes de 3e AS. Hier, par contre, l’on a relevé une certaine sérénité affichée par les candidats des différentes filières. Un examen à la portée de tout le monde, nous confie Hamid. Les candidats commencent à sortir du lycée Benkablia à Tighennif, certains retrouvent leurs parents, d’autres échangent leurs impressions. Pour Noureddine, tout semble s’être bien passé. Il nous tend volontiers son sujet et nous explique sur quoi il a travaillé: « J’ai trouvé ça assez facile. Enfin bon, aujourd’hui, ce n’était pas grand-chose, on n’a pas vraiment ressenti le stress. Ce sera différent demain avec les maths », rappelle cet élève en filière mathématiques. A. Sid Ahmed , candidat libre, nous dit qu’il est armé d’une volonté et d’un courage inébranlables et a décidé de passer le Bac pour la cinquième fois après une rupture de plus de 20 ans, un vrai exemple de détermination de ce quadragénaire, fonctionnaire de son état, mais qui veut décrocher cet examen, ne serait-ce que pour faire plaisir à ses enfants.

A. Ghomchi