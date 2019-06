Tizi Ouzou : Résultats de la 5e : un taux de réussite de 96,64%

La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré un taux de réussite 91,11% à l’examen de cinquième qui s’est déroulé le 29 mai dernier, a annoncé hier le directeur de l’Education, Ahmed Lalaoui, sur les ondes de la radio de Tizi-Ouzou. Ce taux de réussite représente 16.879 admis sur un total de 17.824 ayant passé cet examen. Avec le passage, le nombre total des élèves admis pour la première année moyenne s’élèvera à pas moins de 17.224, soit un taux de réussite de 96,64%, plaçant ainsi la wilaya parmi les premières au niveau national. 224 écoles ont obtenu un taux de réussite de 100%, 30 élèves ont réussi avec des moyennes de 10/10 et 851 élèves ont obtenu entre 9,50 et 9,99/10. 17.824 élèves sur les 17.864 candidats attendus ont, faut-il rappeler, passé cet examen de passage au collège dans les meilleures conditions. L’encadrement a été assuré par 4.718 enseignants et autres personnels de l’éducation. Ce énième exploit enregistré par la wilaya de Tizi-Ouzou est expliqué par le suivi rigoureux de la scolarité des élèves par leurs parents, instituteurs et institutrices ainsi que les inspecteurs et inspectrices de l’éducation.

Bel. Adrar