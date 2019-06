Ecole supérieure d’infanterie de Cherchell : Haute aptitude professionnelle

Le commandant des forces terrestres, le général major Saïd Chanegriha, a présidé dimanche dernier la cérémonie de sortie de neuf nouvelles promotions d’officiers et de sous-officiers à l’Ecole supérieure d’infanterie Chahid Djelloul-Abidate de Cherchell. Les promotions sortantes sont principalement constituées de la 51e promotion de session de perfectionnement des officiers, la 24e promotion de la session d’application des officiers, la 2e promotion de la session d’aptitude militaire professionnelle de 2e degré formateurs, outre les 18e, 20e, 22e, 23e, 44e, 12e promotions spécialisées, entre autres, dans les sessions d’aptitude militaire professionnelle de 1er et 2e degré d’état-major, d’aptitude militaire professionnelle de 2e degré et d’aptitude militaire professionnelle de 1er degré et 2e degré. De hauts cadres de l’Armée nationale populaire, des membres de la famille révolutionnaire et des familles des élèves diplômés, au même titre que les autorités locales, ont pris part à cette cérémonie, baptisée au nom du Chahid Abdelkader-Hachmane, en reconnaissance des sacrifices consentis par les héros de la Révolution. La cérémonie a débuté par le passage en revue des carrés des stagiaires par le général major Chanegriha, avant une intervention du commandant de l’Ecole supérieure d’infanterie, le général Rih El Djillali, qui a assuré, dans son discours, que les élèves et les nouveaux diplômés de cet établissement militaire représentent «les dirigeants de l’avenir et les clés de la victoire». Le général Rih El Djillali a également réitéré les instructions du vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, soulignant la détermination de l’ANP à «faire face aux dangers et aux défis avec le soutien de Dieu et l’aide du peuple». Il n’a pas manqué de souligner en outre les initiatives de l’Algérie pour «consacrer la stabilité dans la région, où les conflits politiques sont à l’origine de troubles divers, dont l’extrémisme et le terrorisme». Né à Menacer (Tipasa) le 29 novembre 1922, le Chahid Abdelkader Hachmane rejoignit les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) en 1956 à Menacer, s’occupant d’abord de la collecte d’informations, avant de participer à plusieurs opérations ayant ciblé des infrastructures économiques. Il fut arrêté le 9 août 1959 et exécuté par balle au marché hebdomadaire du centre-ville de Menacer devant sa famille.