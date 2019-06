Centre de recherche-développement des forces aériennes : L’innovation technologique

Supervisant cette initiative, le Commandant des forces aériennes, le général major Boumaïza Hamid a indiqué que celle-ci s’inscrit dans le cadre du programme de communication institutionnelle adopté par le Commandement de l’Armée nationale populaire (ANP).

En effet, comme il le dira, cela part de la volonté du commandement d’«ouvrir des canaux de communication avec les diverses composantes de la société, notamment la presse nationale en vue de faire connaître les différentes activités de l’ANP», ajoutant que «le renforcement de la communication institutionnelle directe avec les médias, et à travers eux, les citoyens et l’opinion publique, cible en particulier les jeunes pour les informer sur la qualité et les différentes missions de formation inhérentes à ce centre de recherche».

Au cours de cette visite, fort fructueuse, diverses explications ont été fournies aux représentants des organes de la presse nationale sur les différentes missions du CRD-FA. Relativement nouveau, le Centre de recherche-développement des forces aériennes (CRD-FA) avec son annexe avionique / Oran a été créé en janvier 2018 suite à une reconversion en centre des deux unités recherche-développement d’Alger et d’Oran, créés respectivement en 1997 et en 1998. À travers l’exposé sur les missions et domaines d’activités de cette structure militaire, présenté par le directeur du CRD-FA, le colonel Medjahed Rabah a mis en exergue le fait que cette structure regroupe, en son sein, plusieurs départements et laboratoires de recherche dotées de moyens sophistiqués, à l’instar du laboratoire «corrosion et protection», le laboratoire «aérodynamique», le laboratoire «analyse chimique», le laboratoire «essais mécaniques», et plusieurs autres également.

Le CRD-FA réunit dans un même lieu des compétences techniques et humaines pour stimuler la recherche et exécuter des programmes de développement technologiques mis en œuvre au sein des forces aériennes. «L’objectif principal de ce centre est d’apporter des solutions technologiques au profit de l’industrie militaire, ainsi que pour satisfaire les exigences inhérentes aux forces opérationnelles, notamment celles des forces aériennes», explique le directeur.

La visite a permis aux hôtes de découvrir en plus de la recherche, le quotidien des ingénieurs officiers et cadres du must de l’université algériennes et les différents écoles de l’Armée nationale populaire. Des compétences locales qui ont réussi à créer, à innover, et à mettre en œuvre des systèmes de simulation de vol en 3D, et l’exécution des projets de recherche appliquées, et pas que ça ! Puisque un peu plus de 80 projets innovants sont en cours d’exécution dans les différents laboratoires de cette structure digne des plus grands établissements de recherche dans le monde.

«C’est avec un sentiment d’immense fierté qu’on constate de visu, que la matière grise algérienne peut brillamment relever les défis et les exigences qu’imposent les progrès scientifiques et technologiques pour assurer une certaine autonomie dans le domaine de l’innovation technologique», constate un journaliste sur place.

En effet, la remarque est pertinente dans la mesure où l’acquisition, la maîtrise et la diffusion des connaissances scientifiques concourent à la modernisation des équipements des forces aériennes, et permet surtout de «se passer de l’expertise étrangère, et des coûts liés aux transferts technologiques», explique le directeur de CRD-FA le colonel Medjahed, lors d’un point de presse au terme de la visite.

Les représentants des organes de la presse ont également eu droit à des éclairages assez détaillés, sur différents projets en cours d’élaboration dans ce centre de recherche.

A la fin de cette tournée fort instructive, la délégation des journalistes a eu le privilège de partager le déjeuner avec le commandant de l’école et les officiers, et de recevoir, à l’issue de la visite, des cadeaux symboliques «en guise de reconnaissance au rôle des médias qui accompagnent l’ANP dans ses différentes missions». L’invitation des responsables de l’École supérieure du matériel illustre ainsi que l’expression — péjorative — de «la Grande muette» qui a longuement collé aux institutions militaires de par le monde, n’a plus lieu d’être chez nous, au regard des efforts déployés par les différentes structures pour ouvrir des canaux de communication «et renforcer les liens entre le peuple et son armée».

Tahar Kaïdi