AADL : Le choix des sites en août prochain

La sixième opération de choix des sites au titre du programme de logement location-vente sera lancée par l’Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement au cours du mois d’août prochain.

A la différence des précédentes opérations, celle-ci concernera l’ensemble des souscripteurs du programme de 2013 (AADL 2) à travers tout le territoire national, qui auront donc l’opportunité de choisir leurs sites dans lesquels ils souhaitent résider.

Le site électronique de l’AADL destiné au choix des sites restera donc ouvert jusqu'à ce que l'ensemble des souscripteurs programmés aient effectué leurs choix pour leur permettre par la même occasion d’ouvrir droit au payement des tranches restantes.

Cette nouvelle mesure très attendue a été rendue possible suite aux nombreuses actions de protestation organisées ces derniers temps par les souscripteurs, dont la dernière en date n’est autre qu’un sit-in observé, jeudi dernier, devant le siège de l’Agence nationale de l'amélioration et du développement, par des souscripteurs ayant payé récemment la deuxième tranche mais qui n’ont pas été appelés pour choisir leur site d’habitation

Ils ont, à cette occasion, revendiqué des décisions de pré-affectation de leurs logements tandis que d’autres ont été surpris par le choix des sites proposés, tous lointains, en dehors de la capitale. Les contestataires ont également vivement dénoncé le retard accusé par l’Agence qui, selon eux, tarde à répondre aux demandent des futurs propriétaires des logements AADL.

Il y a lieu de rappeler que l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement avait lancé à la fin du mois d’avril dernier la 5e opération de choix des sites au titre du programme AADL 2, au profit de 53.989 souscripteurs de 26 wilayas ayant versé la première tranche, dont 10.000 souscripteurs à Alger.

Une fois le site choisi, les souscripteurs peuvent retirer leur ordre de versement à partir de leur domicile et procéder au paiement de la deuxième tranche, avait indiqué le ministre de l'Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, qui avait assuré que l'opération se poursuivra jusqu'à ce que l'ensemble des souscripteurs soient convoqués. Les souscripteurs n'ayant pas reçu de convocations pour cette opération le seront lors de la prochaine, avait-il affirmé.

En octobre dernier déjà, la troisième opération de choix des sites a porté sur 73.317 à travers 31 wilayas.

Il est utile de signaler que la réalisation du programme de 90.000 logements du programme AADL 2 au titre de l’année 2019 débutera avant la fin du premier trimestre 2019. En 2018, un programme de 120.000 logements de type Location-Vente a été lancé.

Le programme de logements pour la période 2015-2019 comprend 470.000 unités auxquelles s'ajoutent 90.000 autres inscrites au titre du programme de 2019. Par ailleurs, et sur un autre registre, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement porte à la connaissance des souscripteurs de la wilaya d’Alger ayant déjà accompli, en décembre 2016, l’opération du choix de sites, qu’il leur est possible d’opter pour un autre choix au niveau du site des 2.000 logements AADL/CNEP implanté à Reghaia.

Selon un communiqué de presse diffusé sur son site web, l’AADL invite les souscripteurs intéressés par cette option à prendre connaissance des conditions d’accès à cette alternative en cliquant sur un lien de son site électronique ou en téléchargeant la lettre d’engagement qu’il y a lieu de faire légaliser par les services de la commune et de la déposer au département commercial de l’AADL, situé en face de l’université de Bab Ezzouar, soit l’ancien siège de l’EPLF (ENPI).

