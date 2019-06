Journée nationale de la vaccination : la vigilance est de mise

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a souligné, hier, à Alger, l’importance de cette journée qui sera célébrée chaque 17 juin.

Dans son allocution, Mohamed Miraoui a déclaré : «Cette journée constitue pour nous une occasion de rendre hommage à tous les professionnels de la santé qui ont consenti des efforts colossaux pour assurer la protection de nos enfants contre des maladies mortelles ou handicapantes, notamment pendant la période de l’indépendance du pays».

Le ministre a, à ce propos, rendu un hommage au Pr Jean-Paul Grangaud, pionnier en matière de politique nationale de santé publique et l'un des artisans du calendrier national de vaccination pour enfants, qui a permis à l'Algérie d'éliminer définitivement plusieurs maladies graves.

M. Miraoui a, dans ce contexte, indiqué qu’en Algérie, la vaccination est parmi les priorités de santé grâce à la volonté politique publique qui s’est concrétisée à travers l’engagement fort du gouvernement dans ce domaine.

«C’est ce qui a permis de réduire de manière significative le nombre de cas de malades et de décès dus aux maladies évitables par la vaccination, comme le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie et la coqueluche», a noté le ministre.

Et d’ajouter que grâce à la vaccination aucun cas de diphtérie n’a été enregistré depuis 2007 en Algérie, qui a obtenu, également, la certification de l’OMS quant à l'éradication de la poliomyélite en 2016 et l'élimination du tétanos néonatal et maternel en 2018.

La vaccination en Algérie s’inscrit dans le cadre des activités préventives et curatives des structures de santé de base de proximité, mais aussi celles relevant des établissements hospitaliers, a expliqué M. Miraoui, précisant que «pas moins d’un million d’enfants âgés de moins d’un an et plus, sont vaccinés chaque année et plus de deux millions en milieu scolaire».



Plus d’un million d’enfants de moins d’un an, vaccinés chaque année



Pour garantir une meilleure protection aux enfants, dira la ministre, «le calendrier national de vaccination a fait l’objet d’une actualisation à plusieurs reprises celle de 1997, 2000, 2007, 2014, 2016 et la dernière en 2018».

Pour Miraoui, la réticence et le manque de sensibilisation sur l’importance de la vaccination a été à l’origine des 29.000 cas de rougeoles enregistrés en Algérie, en 2018 causant le décès de 22 personnes.

«Cette situation vient confirmer encore une fois la nécessité de rester vigilant et l’intérêt de conjuguer les efforts à l’effet, de sensibiliser la population sur la vaccination qui demeure le seul moyen de lutte contre de nombreuses maladies infantiles», a insisté le premier responsable du secteur.

Il a, dans ce contexte, annoncé l’élaboration d’un plan d’action pour la sensibilisation sur l’importance de la vaccination qui selon lui, «est un acte de civisme permettant de préserver la santé des enfants contre des maladies invalidantes».

Prenant la parole pour sa part, le représentant des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, a souligné les efforts consentis par l’Algérie en matière de vaccination de la population. «Ce qui a permis, selon lui, de réaliser des avancées appréciables en matière de lutte contre les maladies transmissibles», a noté le représentant des Nations unies en Algérie.

Il dira, dans ce contexte, que le système des Nations unies n’a cessé de fournir son appui pour permettre à l’Algérie de garantir une couverture vaccinale adéquate.

Pour le directeur général de la prévention et la promotion de santé, Dr. Djamel Eddine Fourar, cette journée est une occasion pour faire le bilan du programme de vaccination en Algérie et pour sensibiliser, à travers les medias, l’intérêt de la vaccination.

Selon le Dr. Fourar, malgré les acquis enregistrés grâce à la vaccination, «le programme national de vaccination n’a pas été à l’abri des rumeurs et de réticences des parents qui ont eu pour conséquence une reprise de certaines maladies, comme la rougeole», a-t-il dit, précisant que ces rumeurs n’ont aucun fondement scientifique, d’où la nécessité pour les parents de faire vacciner leurs enfants.



Un vaccin combiné contre six maladies, introduit l’année prochaine



De son côté, le Dr Zoubir Harrat, directeur général de l’Institut Pasteur Algérie, a évoqué le rôle de cette institution qui est l’un des piliers du ministère de la Santé, en matière de couverture vaccinale.

«Le rôle de l’IPA est de veiller à assurer la disponibilité des vaccins pour couvrir les besoins de la population», a fait savoir le Dr Harrat, ajoutant que l’Institut Pasteur est, également, tenu de s’assurer de la conformité de ces vaccins en matière de qualité, d’innocuité et d’efficacité.

Selon lui, l’Institut Pasteur est le seul organisme habilité à contrôler les vaccins et s’assurer de sa conservation depuis son arrivé jusqu’au patient.

Saisissant l’occasion, le Dr Harrat a annoncé un programme ambitieux de partenariat avec les laboratoires Sanofi Pasteur pour la production locale de vaccins qui font partie du nouveau programme élargi de vaccination. «Nous sommes actuellement en phase de négociation pour la production du vaccin «hexavalent» qui est un vaccin combiné», a précisé le DG de l’IPA, ajoutant que ce vaccin qui est programmé dans le nouveau calendrier vaccinal, qui sera mis en œuvre l’année prochaine, va permettre de se prémunir contre six maladies. Il s’agit de la coqueluche, de la diphtérie, de l’hépatite, la polio, haemophilus influenzae et le tétanos.

«L’enfant va avoir les six vaccins en une seule prise et ça sera moins astreignant aussi bien pour l’enfant que pour les parents», a expliqué le Dr Harrat.

Poursuivant ses propos, il dira qu’un budget de 16 milliards de dinars a été débloqué pour l’acquisition de ce nouveau vaccin.

Kamélia Hadjib