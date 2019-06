Selon une analyse du Crédit Agricole : «La crise économique en Algérie va s’intensifier à moyen terme»

Dans une analyse du groupe bancaire français, Crédit Agricole, parue dans sa dernière publication hebdomadaire intitulée Perspective économique, il est souligné que «l’instabilité politique et institutionnelle» en Algérie «pourrait durer un temps très long, car quels que soient les nouveaux dirigeants politiques, ils vont devoir gérer une crise économique qui va s’intensifier à moyen terme et demandera des sacrifices élevés à la population». Le document indique que «L’Algérie est dans une configuration très difficile qui combine des risques politiques lourds et une remise en cause profonde de son modèle d’économie rentière. Ceci renforce l’immobilisme du pouvoir et accentue les difficultés économiques».

La même source relève à ce titre que «les chiffres macro-économiques de l’Algérie à fin 2018 confirment la poursuite des difficultés économiques». Une conclusion basée sur les récentes données de la Banque d’Algérie et qui indiquent que «les exportations d’hydrocarbures (gaz essentiellement) ont chuté de 7,7% en volume en 2018 par rapport à 2017, illustrant ainsi la hausse de la consommation interne d’énergie issue de la progression démographique de plus de 2% par an et le sous-investissement dans l’appareil de production», précise l’analyse. Le groupe français estime que «La loi qui devait permettre d’attirer plus d’investissements étrangers dans le secteur énergétique est repoussée et ces investisseurs ont adopté une attitude attentiste, en raison de l’instabilité sociale et politique. Le ciblage juridique des milieux d’affaires assombrit un peu plus l’environnement des affaires déjà difficile». Il est souligné également que «la croissance du PIB a été très médiocre en 2018 à seulement 1,5%, contre 1,4% en 2017, une année déjà très en retrait par rapport aux années précédentes. Elle a été soutenue par l’agriculture et le BTP qui ont compensé une contraction de 6% du PIB hydrocarbures. Par ailleurs, l’affaiblissement de la rente gazière produit des déficits courants et budgétaires profonds, car les seuils d’équilibre sont toujours à environ 100 dollars le baril». Dans un autre chapitre, «le déficit courant, après un pic à 15% du PIB en 2015, a atteint 9,4% du PIB en 2018 (au-dessus des évaluations initiales de 8%), et pourrait rester autour de 7% à 8% du PIB en 2019 et 2020. La conséquence est la poursuite de la baisse du stock de réserves en devises de 18% à 80 Mds USD en 2018». L’analyse prévoit que «de son côté, le déficit budgétaire, de 5,5% du PIB en 2018, pourrait progresser à plus de 8% en 2019, compte tenu de la situation sociale».

L’ajustement budgétaire, (c’est-à-dire la baisse des subventions) est très difficile à mettre en œuvre, car celui-ci remet en cause le pacte social et le principe de l’État providence. L’analyse du Crédit Agricole prédit que «les déficits devraient donc perdurer au-delà de 2022, avec un impact sur la dette publique et donc la solvabilité du souverain», précisant que «la dette publique est passée de 27% du PIB en 2017 à 37% en 2018 et, compte tenu du tabou de l’emprunt externe, son financement est actuellement assuré par la Banque d’Algérie dans le cadre des mesures «non conventionnelles» de monétisation du déficit budgétaire».

D. Akila