Société des ciments d’Aïn el-Kebira : Les critères de l’emploi expliqués

Suite au regroupement de jeunes élisant domicile non loin de l’usine de production de ciments d’Ain el Kebira, devant la porte principale de cette unité et leur demande d’emploi de même que leur interrogation sur les critères ayant présidé au recrutement au niveau de cette société, la société des ciments d’Ain El Kebira à rendu public hier un communiqué à travers lequel les responsables de cette entité «ne voient aucune objection à éclairer l’opinion publique et fournir les éléments nécessaires qui ont présidé aux recrutements opérés par cette société durant les quatre dernières années (2015 à 2018) et qui se veulent être une réalité que personne ne peut occulter», précise ce même document qui stipule en outre que tous ces recrutements l’ont été conformément à la réglementation en vigueur depuis la demande exprimée au niveau de l’ANEM et les différentes étapes d’examen des dossiers, choix et sélection théoriques et pratiques, dossier médical jusqu’à la convocation pour l’emploi. Une opération menée sous l’égide d’une commission mise en place à cet effet précise en outre la direction des ressources humaines de cette société à travers des statistiques faisant état de «217 recrutements (82,50%) par la voie de l’agence de l’emploi d’Ain El Kebira, 21 déplacements à partir de l’unité de Djemila annexe du groupe GICA, et 25 recrutements hors wilaya par la voie de l’agence de l’emploi d’Ain el Kebira et du manque de spécialités au niveau local.»

F. Z.