Pr Belmihoub, analyste en économie : «Nécessité de réformer le système de gouvernance»

La corruption ronge. Une panoplie d’affaires d’atteinte aux biens publics portées devant la justice. En dépit d’une législation assez complète en matière de lutte contre ce phénomène, constate l’analyste en économie, le professeur Mohamed-Cherif Belmihoub, la corruption «a toujours existé, d’autant que le système politique a préféré avoir à faire à des clients et à cultiver les compromis». Et le cumul enregistré au fil des années a fait de la corruption une «règle normale de fonctionnement». Pour l’universitaire, les sommes ayant fait l’objet de détournements frauduleux équivalent à 30% de la dépense publique opérée au cours des 20 dernières années, soit quelque 1.000 milliards de dollars. Ahurissant ! Dans son analyse, le Pr. Belmihoub observe que la corruption s’est, au fil des ans, trouvée disséminée à tous les niveaux d’activité. Même l’accès aux marchés publics, déplore-t-il, se fait, dans bien des cas, que «si on verse des pots-de-vin». Une question se pose : l’arrestation, l’incarcération de ministres et autres hauts responsables constitue-t-elle un réel début de lutte contre ce phénomène ? Toute action inscrite dans ce chapitre devra, aux yeux de l’invité de la Chaîne III, passer inéluctablement par la révision en profondeur du système tel qu’il a fonctionné jusqu’alors, préconisant «la réforme du système de gouvernance». Récemment l’analyste a indiqué qu’à partir du moment où la situation n’est pas claire sur le plan institutionnel, les opérateurs économiques «sont à minima» et provoquent du même coup un arrêt des investissements durant une période indéterminée. Déjà, relevait-il, que ce climat des affaires n’était pas bon, du fait de la corruption, de la bureaucratie, de l'instabilité juridique ou de la difficulté d’accès au crédit, «il risque de se dégrader davantage». S’agissant de la gestion des comptes publics du Trésor, il y notait une «dégradation» en raison, explique-t-il, de l’actionnement de la planche à billets dont il affirme qu’elle a produit, à ce jour, 6.500.000 milliards de dinars «alors que les banques se trouvent en surliquidités», ce qui constitue un paradoxe. Pour montrer que le phénomène doit être combattu, précisait l’universitaire, «on a créé des institutions creuses (un organisme de lutte contre la corruption et un autre pour la prévention). En réalité, ce sont des mécanismes pour réguler le marché, organiser la sortie de certains et favoriser l’entrée d’autres sur ce marché. La lutte contre la corruption peut être faite par le seul droit commun, s’il y avait réellement une volonté politique dans ce domaine».

A ses yeux, la «rue», ou plus exactement le hirak populaire, «a besoin de signaux forts pour organiser la patience dans l’attente des résultats souhaités dans une nouvelle Algérie prospère et juste. Parmi les signaux forts, il y a la lutte contre la corruption et l’établissement de la justice pour tous».

Fouad Irnatene