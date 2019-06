Coopération algéro-américaine : Un partenariat diversifié

La coopération entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique ne cesse de connaître, ces dernières années, une amélioration constante.

Ce développement est dû essentiellement à la grande volonté exprimée à travers les déclarations des hauts responsables et des hommes d’affaires des deux pays : «Nous aspirons profondément à renforcer la coopération économique entre nos deux pays», à déclaré dimanche dernier l'ambassadeur des Etats-Unis en Algérie John P. Desrocher. S’exprimant en marge d’une réception organisée à Alger à l’occasion de la participation des Etats-Unis à la 52e foire internationale d’Alger (FIA) qui ouvrira ses portes à partir d’aujourd’hui à la Safex, il a indiqué que «le peuple algérien, et en particulier la jeunesse est passionné et déterminé à tracer son propre chemin». Il a ajouté que «les Etats-Unis sont à leur côté pour les aider à réaliser leurs objectifs et leurs aspirations». Devant un parterre d'invités, le diplomate un souligné que «la foire internationale d’Alger est l’un des événements économiques les plus importants en Afrique», et reste, selon lui, la plus grande opportunité pour les entreprises américaines pour manifester leur présence et leur force ici en Algérie. Il fait savoir à cet effet que «le pavillon américain représente la diversité de notre partenariat économique avec les entreprises algériennes». Et de poursuivre «cette année nous avons des représentants du secteur de l’énergie, de l’agriculture, de l’éducation et du conseil, et même dans le secteur de l’alimentaire et de la boisson». Il a ajouté qu’«à l’ambassade, nous travaillons afin de promouvoir ces partenariats et collaborons avec nos homologues algériens pour développer des liens économiques plus étroits». En tant qu’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, je dis toujours aux investisseurs américains «examinez de près l’Algérie». M. Desrocher a indiqué que lui-même a constaté le vaste potentiel du marché algérien et la volonté du monde des affaires algérien de se développer et de se diversifier : «Les Etats-Unis estiment que des marchés ouverts et concurrentiels sont la clé du développement économique, de la diversité et de la croissance», a-t-il précisé. «Nous pensons que la transparence, le dynamisme et l’innovation seront la clé de l’avenir économique de l’Algérie», a-t-il estimé



Une importante délégation américaine à Alger en octobre prochain



De son côté, et dans une déclaration à El Moudjahid, le président du conseil d'affaires algéro-américain, Smaïl Chikhoune, a souligné que «les relations économiques entre l’Algérie et les Etats-Unis ne se résument pas seulement dans le domaine des énergies, mais dans d’autres secteurs hors hydrocarbures (la santé, l’agriculture...)». Il a indiqué que «le nombre des entreprises américaines qui activent dans le domaine de la santé est largement plus important que celles qui activent dans le domaine des hydrocarbures». Mettant à profit cette occasion, notre interlocuteur a évoqué de nombreuses rencontres entre les communautés d’affaires des deux pays qui sont programmés. Il cite entre autres qu’en mois d’octobre prochain une importante délégation composée de plusieurs d’hommes d’affaires américains, activant dans le domaine de l’agriculture (machinerie, équipement et expertise) se rendra en Algérie. Il a précisé que «durant ce «Workshow» d’une semaine la délégation va rencontrer les chambres agricoles et les agriculteurs de l’Est et de l’Ouest du pays pour montrer aux Américains les potentialités que recèle l’Algérie dans ce domaine porteur pour l’économie nationale». Cette visite dit-il «constitue un signal fort de grand intérêt accordé les entreprises américaines au marché algérien et leur souhait à investir davantage dans ce domaine». Il a également annoncé qu’en marge du Salon international et conférence sur l'industrie des gaz de pétrole liquéfié et du gaz naturel (Gastech) qui se tiendra du 17 au 19 septembre 2019 à Houston, le conseil d'affaires algéro-américain va organiser «une rencontre Algérie» qui permettra entre autres, de présenter le potentiel algérien aux entreprises américaines et étrangères. Aussi dit-il «en novembre 2019 le conseil d’affaires va organiser une rencontre sur le recyclage et comment inculquer cette culture et d’aider les startups algériennes». Et de poursuivre «cette importante rencontre sera animée par des experts de haut niveau américains spécialisés dans ce domaine porteur pour l’économie».



6 milliards de dollars d’échanges commerciaux en 2018



Mettant l’accent sur la participation des entreprises américaines à la Foire International d’Alger, il a fait savoir que «25 entreprises qui prendront part à ce rendez-vous, dont quatre compagnies visitent l’Algérie pour la première fois». Selon lui, le fait qu’il y a beaucoup d’opportunités en Algérie, encourage toujours les entreprises des Etats d’Amériques à investir et créer leurs entreprises ici en Algérie. Il a fait savoir dans ce sens qu’actuellement il y a un partenaire algérien en négociation avec un partenaire américain pour la réalisation d’une usine spécialisée dans la fabrication des produits utilisés dans l’irrigation. Il ajoutera dans ce sens que «l’aboutissement de ce projet va permettre à l’Algérie à avoir son autosuffisance et aller ensuite vers l’exportation». S’agissant de volume des exportations, il a indiqué qu’il est de l’ordre de 6 milliards de dollars en 2018. Quant au nombre d’entreprises américaines installées jusqu'à présent en Algérie, il a fait savoir qu’il est de l’ordre de 114 entreprises qui activent en Algérie dans différents domaines. M. Chikhoune n’a pas manqué de mettre en exergue le domaine de conventionnel, indiquant qu’«il y a beaucoup d’exploration à faire, mais c’est tellement coûteux, donc il faut trouver des partenaires solide». Il a estimé à ce propos que l’Algérie à un grand avenir dans ce domaine qui nécessité, précise-t-il «une nouvelle politique de développement économique avec une vision qui y irait vers 2030».

Makhlouf Ait Ziane