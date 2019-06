Aïn Témouchent : Détention préventive pour incitation à l’émeute sur facebook

Le juge d’instruction près le tribunal d’Ain Témouchent a placé dimanche en détention préventive un individu pour les chefs d’inculpation d'"incitation", "outrage à corps constitué" et "diffamation", a-t-on appris auprès des services de la sûreté de wilaya. La brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant du service de wilaya de la police judiciaire d’Ain Témouchent a réussi à localiser, identifier et arrêter l’auteur d’une page facebook versant dans "la calomnie" et "l’incitation et la diffamation contre des responsables locaux", a-t-on fait savoir.

Le mis en cause, qui est le petit-fils de l’ex-secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a été arrêté lors des événements qu’a connus dernièrement hai Medina Jdida suite à la mort d’un jeune qui s’est immolé par le feu.

Cet instigateur a diffusé une vidéo sur facebook appelant à l’émeute, a-t-on indiqué.