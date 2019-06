Décès du jeune Benziane : Soutien à la famille

Fidèle à ses traditions de solidarité et de soutien, l’association Radieuse, présidée par Chafi Kada, a fait le déplacement au quartier « la ville nouvelle » d’Aïn Témouchent, qui a connu dernièrement des dépassements dans un climat malsain, suite au décès du jeune Benziane Kheirredine qui s’est immolé par le feu.

Cette tragédie a poussé certains à créer des troubles entre les habitants du quartier et le service d’ordre. Ce n’est que grâce à l’intervention pleine de sagesse de notables de la ville et de citoyens âgés, ainsi que la maîtrise de la situation par la sûreté de wilaya que le calme est revenu.

Le chef de la sûreté de wilaya, Koibiche Mokhtar, accompagné de l’arbitre international Mohamed Hansal et des anciens internationaux, Meçabih et Benzerga, ont rendu visite à la famille du défunt Benziane, afin de lui présenter leurs condoléances, surtout à la mère du défunt, très abattue. Pour sa part, le président de la Radieuse, Chafi Kada, a offert une omra et un soutien financier.

De son côté, M. Koibiche a promis aux parents de solliciter le wali pour mettre à la disposition de la famille un kiosque afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins fondamentaux et une prise en charge par la direction de l’Action sociale pour le frère du défunt qui est handicapé. Notons que la famille Benziane vit dans des conditions difficiles.

Les habitants du quartier et la famille du défunt, touchés par ce geste de soutien, ont remercié la Radieuse. Son président Chafi Kada a lancé un appel pour que soit évité ce genre de tragédie et que les habitants préservent leurs quartiers et leurs villes.