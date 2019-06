L’ambassadeur du Japon à Constantine : Promouvoir les flux d’affaires

L'ambassadeur du Japon, Kazuya Ogawa, a plaidé hier à Constantine pour le renforcement des relations entre son pays et l’Algérie. Dans un point de presse à l’issue d’une rencontre avec les responsables et membres de la Chambre de commerce et d’industrie Rhumel (CCIR) de Constantine, le diplomate nippon a indiqué que le chiffre d’échange commercial entre les deux pays est estimé actuellement à environ 500 millions de dollars, appelant à enrichir les relations commerciales bilatérales. Mettant en avant l’importance du potentiel algérien dans les différents domaines, M. Kazuya Ogawa a relevé que des démarches étaient en cours pour consolider et promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’industrie.

Par ailleurs, l'ambassadeur, qui a salué le ‘‘pacifisme et le civisme’’ du mouvement populaire que vit l'Algérie depuis le 22 février dernier, a indiqué que "tout le monde s’intéresse à ce mouvement" assurant que "la sécurité de l’Algérie demeure très importante pour toute la région". L’ambassadeur s’est engagé à œuvrer à promouvoir le partenariat et à encourager les opérateurs économiques japonais à saisir les opportunités de coopération, notamment dans les domaines pharmaceutique, mécanique et agroalimentaire.

Evoquant l’expérience japonaise dans le domaine parasismique, le diplomate a rappelé qu’une vingtaine de professeurs algériens avaient été formés au Japon dans cette spécialité, soulignant qu’un projet de coopération dans ce domaine précis a été élaboré avec l’université algérienne.