M. Loukal reçoit l’ ambassadeur des Etats-Unis : Identifier les domaines de coopération

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, et l'ambassadeur des Etats-Unis, John Desrocher, ont passé en revue, hier à Alger, la coopération économique et financière bilatérale et évoqué les possibilités de faire bénéficier le ministère des programmes d'appui technique développés par le Département du Trésor américain. Lors de cette audience, à sa demande, M. Desrocher a réitéré la disponibilité des autorités de son pays à "poursuivre et même élargir les actions de coopération avec le ministère des Finances".

Il a été convenu, à cet égard, d'engager une réflexion pour identifier les domaines spécifiques susceptibles de faire l'objet d'une telle coopération. Les deux parties ont, en outre, échangé sur le cadre d'évolution des entreprises américaines présentes en Algérie et sur sa consolidation.

Il a été ainsi procédé à un échange de vues sur le cadre macroéconomique global, ainsi que sur les principaux chantiers de réformes envisagées, notamment dans les domaines budgétaire, de diversification de l'économie et l'amélioration du climat d'affaires pour favoriser l'investissement et la croissance, selon la même source.