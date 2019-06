Algérie - Mali : Diversifier le partenariat

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a coprésidé hier à Bamako avec son homologue malien, Tiébilé Drame, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l'Intégration régionale, la séance d'ouverture des travaux de la 14e session du Comité bilatéral stratégique. Le Comité bilatéral stratégique algéro-malien est un mécanisme créé en 2014 pour le suivi, l'évaluation et l'impulsion de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la coopération bilatérale dans tous ses aspects. La réunion, qui s'est déroulée en présence des membres du gouvernement malien en charge des secteurs de la coopération, a permis de «passer en revue l'état de mise en œuvre des actions de coopération arrêtées lors de la dernière session du Comité tenue en mai 2018 à Bamako». Cette réunion a également été l'occasion de «définir de nouvelles priorités de coopération permettant d'approfondir et de diversifier le partenariat bilatéral et de le hisser au niveau de l'excellence des relations politiques entre l'Algérie et le Mali». Précédant la réunion de haut niveau du comité de suivi de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de «faire le bilan de sa mise en œuvre quatre ans après sa signature par les parties maliennes».