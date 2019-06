Tiaret : Programme artistique varié pour égayer les nuits d’été

La maison de la culture Ali Mâachi de Tiaret a élaboré un riche programme d’activités artistiques «Spécial Eté» dans le cadre de la manifestation «nuits d’été 2019» avec la participation de 60 troupes et artistes locaux de différents genres. Le responsable des activités culturelles de cet établissement, Hicham Daoudi, a indiqué à l’APS que ce programme sera lancé le 29 juin en cours et se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’août prochain. Le coup d’envoi sera donné avec l’inauguration d’un salon local d’arts plastiques, initié par l’association locale «Lamasat El fen wal ibdaa» et l’organisation d’une soirée musicale qu’animeront des artistes lauréats de l’école Alhan Oua Chabab et d’un spectacle folklorique. Ces soirées artistiques seront animées par 30 troupes musicales tous genres confondus et par 10 troupes théâtrales. Il est prévu également des récitals poétiques et la projection de quatre documentaires réalisés par des cinéastes locaux. Ces activités culturelles seront abritées par les villes de Tiaret, Sougueur, Ksar Chellala, Frenda, Mahdia, Oued Lily, Ain Kermis, Ain Bouchekif, Melakou et Rahouia, a-t-on indiqué.