Mila : Découverte d’un cimetière romain à Smara

Un cimetière datant de l'époque romaine comprenant huit tombes a été découvert dans la région de Smara, commune de Derradji Bousselah (Sud-ouest de Mila), a révélé dimanche le chef de service du patrimoine culturel à la direction locale de la culture, Lezghad Chiaba. Cette découverte intervient suite à des informations faisant état de l’existence de squelettes dans la région de Smara décelés par le responsable de la brigade de la gendarmerie nationale de la commune de Derradj Bousselah la semaine dernière, a indiqué à l'APS la même source. A cet effet, des responsables des Directions de la culture, des moudjahidine de la wilaya de Mila et de cette collectivité locale se sont dès lors rendus sur place, précisément au niveau du chemin agricole reliant les mechtas de Bouhatem et Cherarou. Cette découverte a mis en exergue l’existence de «huit anciennes tombes datant de l'époque romaine», a précisé M. Chiaba, soutenant qu’en s’appuyant sur les techniques de construction des tombes, la position des squelettes, ainsi que leur orientation (Est-Ouest) qui rappelle le procédé d'inhumation utilisé par les romains, et sur la base de ces éléments préalables, «tout porte à croire que ce cimetière remonte à l'époque romaine». Le chef de service du patrimoine culturel a également affirmé que cette découverte et son emplacement donnent à penser que ces tombes ont été ouvertes et vandalisées, en plus de l'exhumation des squelettes qui s’y trouvaient, faisant savoir que ce cimetière a été, en réalité, découvert de manière effective en 2014 suite aux travaux de réalisation d’un chemin agricole reliant les mechtas de Bouhatem et Cherarou, selon des informations fournies par la gendarmerie nationale. Selon le même responsable, le ministère de tutelle a été saisi à travers l’envoi d’un rapport détaillé sur cette découverte, accompagné de photographies, en vue de diligenter une commission d’enquête chargée de mener des investigations au niveau du site en question où, a-t-il dit, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour le protéger.