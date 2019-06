Tournée européenne jusqu’au 31 aout : Lemma, de Souad Asla, ambassadrice de la Saoura

Souad Asla représente la musique algérienne et son patrimoine culturel lors d’une tournée européenne. Initiatrice du projet intitulé « Lemma », dédié au chant féminin traditionnel du sud-ouest algérien, l’artiste rassemble plusieurs femmes, âgées de 20 à 75 ans, afin d’être les ambassadrices de la musique de la Saoura.

C’est à travers différents pays européens que la troupe féminine « Lemma », conduite par la chanteuse Souad Asla, a entamé une tournée depuis le 9 juin et qui se poursuit jusqu’au 31 août. Après son premier concert à l’Institut du monde arabe à Paris, cette troupe devra sillonner plusieurs autres villes françaises et européennes comme La Haye aux Pays-Bas. La troupe devrait se produire également en Suisse où se tient le festival des cinq continents. D’autres pays auront à découvrir la culture musicale de la Saoura, à l’exemple de la Suède, les Iles Canaries et la Pologne. Dirigé par la chanteuse Souad Asla, initiatrice de cette troupe musicale féminine, en 2015, le groupe est composé de chanteuses et musiciennes de Béchar, dont le style varie entre le diwan, le gnawi et les autres styles traditionnels couramment présents lors des fêtes et cérémonies couleurs vives familiales et religieuses. Vêtues de tenues traditionnelles et variées, elles présentent une vingtaine de pièces aux contenus spirituels et festifs. Equipées de tambours, bendirs, tambourin, karkabous, ferda (tambour plat, large posé à même le sol) et d'un pilon en cuivre pour donner les différentes cadences. Rappelons que ce projet a connu un large succès en Algérie avec notamment des salles archicombles lors des différents concerts que la troupe a animés.

R. Bezza