Protection et valorisationdu patrimoine culturel : accompagner les projets associatifs

«Près d'un million d'euros a été consacré à l'accompagnement de pas moins de dix-sept projets associatifs, et ce dans le cadre du programme d'appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie», a annoncé, hier, M. Dominique Louis Bernardi, chef d'équipe de l'unité d'Appui au programme.

Intervenant lors d'une conférence de presse, organisée hier au palais de la culture Moufdi- Zakaria, le chef d'équipe de l'unité d'Appui au programme a rappelé les principaux objectifs fondamentaux du programme d'appui à la protection et la valorisation du patrimoine culturel en Algérie, précisant que «la convention de financement entre l'Union européenne et l'État date du 22 novembre 2012», et il vise, selon lui, «d'accompagner la prise en compte du patrimoine culturel algérien dans le développement économique et humain de l'Algérie à travers les actions prioritaires d'identification de connaitre». L'intérêt, poursuit M. Bernardi, est le renforcement de la méthodologie de l'inventaire, «qui constitue le socle de toute politique patrimoniale».

Le premier responsable de l'équipe de l'unité d'Appui au programme a, par ailleurs, rappelé que l'union européenne a alloué une enveloppe de 21.5 millions d'euros pour l'accompagnement de ce programme qu'il a qualifié du «plus ambitieux» projet dans ce domaine et dans la région. Aux côtés de M. Dominique Louis Bernardi, on retrouve M. Mourad Bouteflika, directeur de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel et président du comité de programme, M. Fayçal Ouaret, directeur du programme, et M. Zouhir Ballalou, ex-directeur national du programme, ainsi que Mme Amina Laredj, chargée de la coopération, ont fait part à cette conférence préparatoire du séminaire de clôture de ce programme d'appui à la protection et valorisation du patrimoine culturel en Algérie.

De son côté, Mme Amina Laredj a affirmé que «ce programme est l'émanation du gouvernement algérien, du ministère de la culture, et que l'union européenne est venue pour appuyer la stratégie du secteur». Quant à M. Ouaret, il a assuré que «ce programme s'achève... la prise en charge de ce programme se poursuit et se poursuivra».

Sihem Oubraham