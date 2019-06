Grand angle : Le piège de Manama

En l'honneur du président américain, la nouvelle colonie annexée par Israël sur le plateau syrien du Golan portera le nom de la « colline Trump ». Une attention qui ne manquera pas de flatter, à coup sûr, l’égo démesuré du locataire de la Maison Blanche. Il faut souligner, aussi, que le Premier ministre israélien, à qui revient cette initiative, ne perd pas au change. Depuis sa prise de fonctions, le président Donald Trump a manifesté un soutien inconditionnel à Israël. En totale rupture avec la politique américaine sur le dossier israélo-palestinien, il persistera dans cette voie tant qu’il sera aux commandes. Que ses décisions provoquent la colère des Palestiniens et la réprobation de la communauté internationale et ajoutent à la tension au Proche-Orient, est le dernier de ses soucis. Pourtant, le 45e président américain ne peut ignorer qu’il y va de la crédibilité de son pays et de sa «responsabilité morale». De même qu’il doit savoir que toutes les décisions prises par son administration, concernant le conflit palestino-israélien, ne feront que compliquer davantage la recherche des voies et moyens permettant d’instaurer la paix dans cette région du monde. Pour preuve, alors qu’il y avait un consensus international sur la nécessité de la solution « à deux Etats », à savoir la création d'un Etat palestinien qui coexisterait avec Israël, sa remise en question et la volonté de l’administration américaine de vouloir imposer un autre plan, dont l’élaboration a été confiée au gendre-conseiller du président, n’ont fait que dresser de nouveaux obstacles sur le chemin déjà difficile et compliqué de la paix. Outre le fait que ce plan est d’ores et déjà rejeté par les Palestiniens, le report systématique de sa présentation est un signe qui ne trompe pas quant à la certitude que ce projet appelé pompeusement « l'accord (diplomatique) ultime» est un projet mort-né. La conférence de Manama, les 25 et 26 juin prochains, durant laquelle le volet économique de l'initiative américaine sera dévoilé et débattu, n’est en fait qu’une tentative d’amadouer les Palestiniens et de leur faire avaler la pilule de la renonciation à leur objectif de voir aboutir au bout de leurs nombreux sacrifices un Etat palestinien avec comme capitale el-Qods. Mais la direction palestinienne n’est pas tombée dans le piège tendu et a décidé de la boycotter. Par cette décision, elle délivre un message tant aux Américains qu’à certains pays arabes dont la participation a été annoncée.

Nadia K.