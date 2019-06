Incidents en Mer d’Oman : L’UE refuse de s’aligner sur Washington

Les Etats membres de l'Union européenne se sont montrés hier prudents dans l'attribution des responsabilités pour les attaques de pétroliers la semaine dernière dans les eaux du Golfe et ont refusé de s'aligner sur Washington qui accuse l'Iran, comme l'a fait Londres. "Une telle décision doit être prise avec la plus grande attention. Je connais l'évaluation faite par les services de renseignement américains et britanniques, mais nous n'avons pas encore décidé cela en ce qui nous concerne. Il faut être très prudents et nous recueillons plus d'informations", a expliqué le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas à son arrivée pour une réunion avec ses homologues à Luxembourg. "Il est essentiel d'avoir toutes les preuves" avant de tirer des conclusions, a également plaidé le ministre finlandais Pekka Haavisto.

Les ministres français Jean-Yves Le Drian, britannique Jeremy Hunt et belge Didier Reynders, n'ont pas participé à cette réunion. Plusieurs ministres ont soutenu la position du Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui a demandé une enquête indépendante.

"La tâche principale des ministres des Affaires étrangères est d'éviter la guerre", a souligné le chef de la diplomatie du Luxembourg Jean Asselborn, qui a mis en garde contre la répétition des faux pas diplomatiques qui ont conduit à l'invasion de l'Irak en 2003. "Je suis convaincu, comme je l'étais il y a 16 ans, qu'il ne faut pas commettre l'erreur de croire que l'on peut résoudre un problème au Moyen-Orient avec des armes", a-t-il confié. "Le danger est qu'ici, on joue avec le feu et qu'à la fin, il n'y aura en fait que des perdants", a averti le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg.

Vers l’envoi de forces supplémentaires américaines



Le gouvernement américain pourrait bien réfléchir à l'éventuel envoi de forces supplémentaires au Moyen-Orient suite aux attaques ayant visé jeudi deux pétroliers en mer d'Oman, ont rapporté dimanche des médias américains. Des discussions à ce sujet pourraient avoir lieu cette semaine au sein du Conseil de la sécurité nationale, d'après la chaîne CNN qui cite deux responsables bien informés. "Les discussions portent sur une mission de dissuasion et de défense contre l'agression iranienne et sur les forces spécifiques nécessaires pour mener à bien cette mission", selon la chaîne d'information. Le déploiement de systèmes de défense anti-missile Patriot, d'avions de combat et de navires supplémentaires contribuerait "à la dissuasion et à la défense contre l'Iran", ont indiqué ces deux responsables. Lors d'une interview dimanche, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a réaffirmé que l'Iran était à l'origine des attaques contre les deux pétroliers, ce que Téhéran dément. Les Etats-Unis envisagent de nombreuses options, y compris militaire, afin de répondre à ces attaques, a déclaré le chef de la diplomatie américaine, tout en ajoutant que Washington devait s'efforcer d'empêcher une nouvelle escalade dans les tensions actuelles avec Téhéran. Le président américain Donald Trump "fait tout pour éviter la guerre. Nous ne voulons pas la guerre", a-t-il assuré. De nombreux analystes s'inquiètent du fait que des incidents involontaires et de "mauvaises appréciations" de la part de Washington ou de Téhéran pourraient conduire à déclencher un conflit armé.

M. T. et agences