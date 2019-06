Jeux africains de plage : Trois nouvelles médailles dont deux en vermeil pour l’Algérie

L'Algérie a décroché, dimanche, trois nouvelles médailles, dont deux en vermeil, aux jeux Africains de plage, qui se déroulent du 14 au 23 juin sur l'île capverdienne de Sal.

La première médaille d'or a été l'œuvre de la marathonienne Reham Senani qui a remporté l'épreuve du semi-marathon (dames) devançant sur la ligne d'arrivée respectivement la Namibienne Haitop Lavinia (2e) et l'Ougandaise Presilla Chilnagate (3e). De son côté, la sélection algérienne de karaté-do, s'est adjugée la 2e médaille d'or de cette journée dans l'épreuve du «Kata» (démonstration) en obtenant la meilleure note (25,20) devant respectivement le Bostwana (24,60) et le Cap-Vert (22,20).

La 3e médaille algérienne en bronze est revenue à l'Algérienne Kamilia Hadj-Said dans l'épreuve du Kata (individuel) avec une note de 24,60, après avoir battu la cap-verdienne Sylivaiian Mendez. A l'issue de cette journée, l'Algérie porte sa moisson de médailles à 8 dont 4 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Au total, 74 athlètes, répartis sur 11 disciplines, représentent l'Algérie dans cette compétition qui enregistre la participation d'un total de 1.800 sportifs issus de 54 pays.