Saison sportive 2018-2019 à Blida : Les équipes ayant réalisé de bons résultats, honorées

Le wali de Blida, Youcef Chorfa a présidé, dimanche, une cérémonie de distinction des équipes sportives ayant obtenu de bons résultats lors de la Saison sportive 2018/2019. La cérémonie organisée en l'honneur des équipes sportives des différents disciplines et de différentes communes de la wilaya, a été une occasion pour M. Chorfa pour saluer «les bons résultats enregistrés par ces équipes sportives, ce qui a contribué à honorer l'Algérie aussi bien au plan national qu'international», s'est-il réjoui. Ces résultats «prouvent que la wilaya de Blida est un gisement des équipes sportives, à même de hisser l'Algérie dans les manifestations internationales», a indiqué le wali dans une allocution à cette occasion, avant d'ajouter que ces sportifs méritent attention et soutien, pour les résultats obtenus». Pour leur part, les équipes sportives récompensées ont salué cette distinction, estimant qu'elle est une motivation pour fournir davantage d'efforts et concrétiser, à l'avenir, de meilleurs résultats. Les équipes sportives honorées sont l'Association des étoiles de Blida de Rugby, le Club Amel de Larbâa de football masculin et le club l'Etoile filante de Boufarik (non-voyants).