Football, Match amical : l'Algérie bat le Mali (3-2)

L'équipe nationale de football s'est imposée ce dimanche face à son homologue malienne 3-2 (mi-temps : 1-1), en match amical disputé à huis clos au stade Hamad Bin-Jassim à Doha, en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet).

Les Maliens ont ouvert le score sur penalty (20e). L'Algérie a remis les pendules à l'heure peu avant la mi-temps grâce au goleador Bounedjah (40e).

En seconde période, les "Aigles" ont repris l'avantage (65e). Belaili a égalisé sur penalty (75e), avant que le nouvel attaquant Andy Delort n'inscrive le but de la victoire à la 81e minute, sur une passe décisive de Mahrez, pour sa première apparition sous le maillot national.

Pour ce dernier test amical, le coach national a aligné une équipe remaniée, par rapport au premier match de préparation disputé mardi dernier face au Burundi (1-1). Ainsi, les Mahrez, Guedioura, et Bensebaini ont été relégués sur le banc des remplaçants.

Le Sénégal et la Tanzanie, adversaires de l'Algérie dans le groupe C en compagnie du Kenya, ont également disputé leur ultime test préparatoire avant le tournoi. Le Sénégal a dominé le Nigeria (1-0) alors que la Tanzanie a fait match nul face au Zimbabwe (1-1).

Les Verts rallieront Le Caire mardi à bord d'un vol spécial pour prendre part à la 32e édition de la CAN, où ils entameront la compétition le 23 juin face au Kenya, avant de défier le Sénégal le 27 juin, puis la Tanzanie le 1e juillet.

APS