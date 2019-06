M. Boukadoum en visite officielle au Mali : Raffermir la concertation politique

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, effectue, depuis hier, une visite officielle de trois jours au Mali, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé.

Cette visite qui "s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié, de coopération et de bon voisinage qui unissent l’Algérie et la République du Mali, permettra aux deux ministres de procéder à une évaluation exhaustive de l’état de la coopération bilatérale et de l’examen des voies et moyens de nature à la densifier davantage".

Elle offrira, en outre, l’occasion de "raffermir la concertation politique à travers un échange de vues sur la situation qui prévaut dans la région du Sahel et sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun". Au cours de son séjour à Bamako, il coprésidera avec son homologue malien les travaux de la 14e session du Comité Bilatéral Stratégique algéro-malien. M. Boukadoum présidera, également, la réunion de haut niveau des parties prenantes du processus de paix au Mali, qui sera précédée de la réunion des membres de la médiation internationale, conclut le MAE.