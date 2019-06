Sortie de 4 promotions à l’École supérieure navale : Cap sur le professionnalisme

Le Commandant des Forces navales, le général major Mohamed El- Arbi Haloui, a présidé, hier à l’École supérieure navale moudjahid général major Mohamed-Boutighane de Tamentfoust, la cérémonie de sortie de quatre promotions, au terme de l’année 2018-2019. Il s’agit de la 27e promotion d’officiers du cours de commandement et d’État-Major, de la 33e promotion du cours de perfectionnement officiers, de la 3e promotion de Master dans la spécialité «télécommunications navales» et de la 34e promotion de la formation fondamentale correspondant à la 9e promotion licence-master-doctorat (LMD) dans les spécialités sciences de la navigation maritime, télécommunications et systèmes d’armes, mécanique navale, ainsi que gestion et administration des affaires maritimes. Avec un total de 111 élèves, les promotions sortantes, faut-il le signaler, comptent parmi elles 12 élèves officiers filles la 9e promotion de la formation fondamentale du système LMD, ainsi que trois stagiaires de la République du Congo de la promotion du cours de perfectionnement officiers.

Dans son allocution d’ouverture de la cérémonie, le commandant de l’ESN, le général Adnane Cherif, a rappelé que «le Haut Commandement de l’ANP accorde une attention particulière au système de formation par la mise à la disposition de l’ESN de tous les moyens humains et matériels pour un enseignement de qualité répondant aux normes internationales». Le directeur de l’école a souligné les efforts consentis pour assurer un niveau de formation adaptée aux exigences de modernité et de professionnalisme. Soulignant le progrès réalisé et les efforts nécessaires pour sa promotion afin de répondre aux exigences technologiques de l’heure, le général Adnane a rappelé aux nouveaux diplômés l’impératif de faire montre d’éthique et de principes suprêmes dans l’accomplissement de leurs missions, de demeurer attachés aux nobles valeurs des chouhada de la guerre de Libération nationale et de veiller à être les dignes descendants des vaillants moudjahidine de l’Armée de libération nationale (ALN).

Il a exhorté, en outre, les stagiaires à «poursuivre les efforts et à faire preuve de sens de responsabilité», exprimant le vœu que leur performance professionnelle soit à la hauteur des attentes du Commandement des Forces navales et un vecteur d’encouragement pour les cadres de l’ESNT en vue de redoubler d’efforts afin de permettre à l’École d’atteindre les plus hauts niveaux et contribuer à la concrétisation des objectifs tracés pour le système de formation des forces navales.

Poursuivant son intervention, le général s’est réjoui du niveau de formation et salué le rôle joué en la matière, par les différents responsables, encadreurs, enseignants et élèves officiers. «Les promotions sortantes ont reçu une formation qui leur permet désormais de répondre aux exigences et aux défis qu’imposent les nouvelles technologiques», a-t-il soutenu, en exhortant les élèves promus à «faire preuve de loyauté et de dévouement dans l’exercice de leurs futures missions et s’imprégner des nobles valeurs de nos glorieux martyrs».

L’assistance, composée essentiellement de familles des élèves officiers invitées pour la circonstance, des militaires et des représentants de médias, a pu suivre une parade militaire et un exercice aéronavale de simulation de sauvetage.

Le musée de l’école a abrité une exposition d’arts maritimes et moyens pédagogiques du bloc instruction, des Forces navales, pour cette occasion. Après la prestation de serment par la promotion sortante, et la remise des diplômes et grades aux majors de promotion, la cérémonie s’est poursuivie par la passation de l’étendard de l’école. La promotion sortante a été baptisée au nom du martyr «Ferhat Hmida».

Tahar Kaidi