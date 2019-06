Dans la lucarne : Une discipline à moraliser

Le rideau est tombé sur une saison qui n’a pas toujours été un bel exemple. C’est vrai que c’est l’USMA qui a été sacrée championne d’Algérie au prix d’un exercice des plus harassants avec beaucoup de changements à la tête de la direction du club. C’est aussi vrai que notre championnat national dans son déroulement a fait beaucoup «jaser». Beaucoup d’affaires ont été dénoncées, mais sans suite. La recherche de preuves se pose toujours avec acuité. C’est ce qui fait que personne ne peut bouger le petit doigt sans qu’on trouve à en redire. C’est cette logique implacable qui fait que, même ceux qui le font ouvertement, n’arrivent pas à aller jusqu’au bout des choses, elles restent sélectives. C'est-à-dire qu’on n’agit pas d’une façon objective pour clarifier les choses.

Ce qu’il faudra faire pour la saison à venir, c’est de tout mettre en œuvre pour essayer de moraliser une discipline pervertie par l’argent qui coule à flots. Mais ce n’est pas à la portée du premier venu non plus. Il faudra mobiliser tout un arsenal juridique afin que ceux qui dénoncent un fait donné s’attendent à passer devant la juridiction compétente pour répondre des faits soulevés. Il est clair que cela reste un vœu qui est encore pieu pour le moment. Néanmoins, on espère passer à la vitesse supérieure afin d’obliger les «tricheurs» et autres «combineurs» de matches battent en retraite. Avec une forte volonté politique des responsables sportifs on peut réaliser beaucoup de choses. Car, les acteurs du football national attendent à ce qu’il y ait des exemples « vérifiables » pour croire réellement que quelque chose se passe normalement dans le secteur. Ils entendent parler de cas, même s’ils sont fragrants, mais sans suite.

Face à cette impunité ambiante, les sociétaires des Ligues 1 et 2 se sont presque habitués à ces situations où la combine est devenu si évidente que plus personne n’en parle tellement c’est banalisé. Justement et pour faire en sorte que les gens n’acceptent plus la triche sont appelés à redoubler de vigilance et combattre ce « fléau » avec force afin de rendre notre sport des plus propres. C’est vrai que c’est facile à réaliser avec la mobilisation de tous. Car, on est en face d’un véritable danger où il n’est pas aisé d’arriver à ses fins. Il faut qu’il y ait un travail collégial afin d’espérer venir à bout de ce « monstre » qui a pris notre football en otage. La politique de la «chquara» doit être bannie à jamais. On doit faire en sorte que le vainqueur est celui qui a trimé toute la saison et ne pas compter sur son apport financier pour assurer son succès. Un titre doit se mériter pour le bienfait de l’éthique sportive et la sportivité. Tout le monde doit y œuvrer dans ce sens.

Hamid Gharbi