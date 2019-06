Amical : L’Ouganda bat la Côte d’Ivoire (1 à 0)

L'Ouganda a battu la Côte d'Ivoire lors d'un match de préparation à la Coupe d'Afrique des nations, disputé samedi dernier à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). L'Ouganda, solide et bien organisé, a marqué le but victorieux à la 34’ sur penalty par Farouk Miya, après une faute du défenseur et capitaine ivoirien, Serge Aurier, sur un attaquant adverse.

La CAN-2019 débute vendredi prochain en Egypte.