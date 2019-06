MC Alger : Le Mouloudia se renforce

Après une saison pour le moins ratée, le Mouloudia d’Alger veut jouer les premiers rôles lors du prochain exercice. En plus du championnat et de la Coupe d’Algérie, la formation algéroise veut briller à l’échelle internationale. Engagé en Coupe arabe des clubs, le MCA, éliminé en quart de finale l’année dernière veut aller le plus loin possible dans cette compétition, non reconnue par la FIFA mais aux primes assez conséquentes. Le désormais directeur général du club, Ghrib, qui a pris la place de Kaci-Said, s’active pour renforcer l’effectif. Ce dernier, qui a carte blanche de la part du Conseil d’administration et de la direction de Sonatrach, disposerait d’une grosse cagnotte pour le recrutement. Sur les traces des meilleurs éléments ayant brillé lors du précédant championnat, le doyen vient d’ailleurs frapper un grand coup sur le marché des transferts. En effet, le MCA s’est adjugé les services de l’ex-international et meneur de jeu de l’Entente de Sétif, Abdelmoumen Djabou. À bientôt 33 ans, le joueur s’est engagé pour deux saisons en faveur de la formation de la capitale, contre un gros salaire. On parle d’une somme avoisinant, selon certains médias algériens, les 500 millions de centimes par mois. À en croire certaines sources proches du club, c’est le coach Casoni qui a insisté pour le recrutement de Djabou. Celui-ci le connait parfaitement pour l’avoir déjà drivé au Club Africain (Tunisie). D’autres éléments vont suivre. Le staff technique, après un diagnostic basé sur les deux dernières saisons, voudrait renforcer l’équipe dans tous ses compartiments. Le MC Alger est en contact avancé avec plusieurs joueurs du championnat, à l’image de Chafai, Zemmamouche et Aiboud. On parle aussi d’un attaquant africain dont on dit le plus grand bien et d’un émigré qui débarquera bientôt à Alger pour effectuer des tests. À souligner que Brahimi et Allati ont déjà paraphé leurs contrats. Le club devra aussi dégraisser son effectif pour faire place aux nouveaux arrivés. Tebi, Souibah, Haddouche, Kenniche, Demou, Amada ou encore Azzi sont invités à trouver un club recruteur. Pour ce qui est du stage d’intersaison, le Mouloudia devrait opter pour la France, même si on parle aussi d’une éventualité en Espagne. Le technicien français Casoni aurait déjà une idée sur le futur lieu de regroupement et chercherait même des sparring-partners dans l’hexagone. La reprise des entrainements devrait se faire la deuxième quinzaine du mois de juillet à Alger.

Rédha M.