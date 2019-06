Equipe nationale, Andy Delort (attaquant) : «J’ai tremblé en apprenant ma convocation»

Le nouvel attaquant de l'équipe nationale de football, Andy Delort, a exprimé samedi sa fierté d'être retenu pour la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Égypte (21 juin - 19 juillet), soulignant qu'il n'avait jamais perdu espoir de rejoindre, un jour, les Verts.

«En apprenant ma convocation via mon club, j'ai ressenti une fierté, j'ai tremblé, je ne croyais pas... J'ai du mal à réaliser que je suis avec le groupe. Il faut vite se mettre dans le bain d'autant que le tournoi arrive bientôt. J'espère apporter le plus à cette sélection", a indiqué le joueur de Montpellier (Ligue-1/ France) dans un entretien diffusé sur la page Facebook officielle de la FAF. Andy Delort (27 ans) a été appelé en renfort par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, en remplacement du milieu de terrain défensif Haris Belkebla (Stade brestois/ France), renvoyé pour des raisons disciplinaires. "J'avais un espoir d'être au départ dans la liste des 23, mais c'était un peu court par rapport à la procédure du changement de la nationalité sportive, j'ai continué à travailler, tout en me disant que tout peut arriver, surtout que mon nom figurait sur la liste élargie. J'avais un petit espoir d'intégrer le groupe. Aujourd'hui je suis là et je suis très content. J'ai discuté avec Belmadi, il m'a dit qu'il croyait en moi, que j'étais capable d'apporter un plus", a-t-il ajouté. Le joueur qui a participé vendredi passé à sa première séance d'entrainement à Doha (Qatar) a souligné qu'il ne se sentait pas "à 100% de mes moyens, disons que je suis à 90%, d'ici à la fin de la semaine je serai prêt". Delort qui avait, entre autres, porté les couleurs du club mexicain de Tigre (2016-2017), s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé par les joueurs de la sélection : "Je connais certains joueurs contre qui j'ai joué en France ; ils m'ont bien accueilli. Le groupe vit bien, le sélectionneur est proche de ses joueurs, c'est très important". Enfin, Delort s'est engagé à donner le meilleur de lui-même : "Je mettrai mon expérience, ma combativité au service de l'équipe. Je dois d'abord vite m'adapter au groupe. Nous devons jouer à fond dans l'objectif d'aller jusqu'au bout dans cette CAN-2019".