Un maillot porté par la légende : Babe Ruth adjugé à 5,6 millions de dollars

Un maillot des New York Yankees porté par la légende du base-ball Babe Ruth a été vendu, samedi dernier à New York, 5,6 millions de dollars, un record pour un article de sport de ce genre. Selon la société Hunt Auctions qui organisait cette vente aux enchères, le précédent record était déjà lié à Babe Ruth pour un maillot porté en 1920 et vendu 4,4 millions de dollars. Le maillot vendu samedi a été porté par celui qui est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire entre 1928 et 1930. Il est issu de la collection personnelle de la famille Ruth et l'identité de son acquéreur n'a pas été révélée. «La place et la signification de Babe Ruth dans l'histoire du base-ball et dans la culture populaire américaine n'ont pas d'équivalent dans notre pays», a souligné le patron de Hunt Auctions, David Hunt. Ruth, décédé en 1948 à 53 ans, a joué dans la Ligue majeure de base-ball (MLB) entre 1914 et 1935. Il a fait l'essentiel de sa carrière sous le maillot des New York Yankees. Il a remporté le titre suprême, les World Series, à sept reprises et a frappé 714 home-runs, ce qui reste le record de la MLB.