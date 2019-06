ASO Chlef : Confiance renouvelée à l’entraîneur Zaoui

La direction de l’ASO Chlef entend proposer cette semaine à l’ancien international algérien Samir Zaoui de poursuivre sa mission aux commandes techniques du nouveau promu en Ligue 1 de football, a-t-on appris samedi de son président, Mohamed Ouahab. «Nous avons décidé de réitérer notre confiance à l’entraîneur Zaoui avec lequel nous aurons une entrevue au cours de cette semaine pour savoir s’il va accepter ou non notre proposition», a déclaré le patron chélifien à l’APS. «Dans le cas où on ne tomberait pas d’accord, ce que je ne souhaite pas bien sûr, nous serons dans l’obligation de lorgner un autre coach», a-t-il poursuivi. L’ancien défenseur central des Verts était l’architecte du retour de l’ASO parmi l’élite après quatre années passées au purgatoire. Il s’agissait de sa première expérience aux commandes techniques d’un club après avoir raccroché les crampons en 2015. Malgré son manque d’expérience dans ce registre, Zaoui bénéficie toujours de la confiance de la direction de la formation dont il a porté les couleurs en tant que joueur pendant de longues années. Selon l’entourage du club, les difficultés financières énormes auxquelles est confrontée l’ASO Chlef ne permettent pas à sa direction d’engager un entraineur reconnu sur la scène footballistique. Une réalité que Mohamed Ouahab n’a pas niée : «Nous parvenons difficilement à assurer le bon fonctionnement du club sur le plan financier. Je salue toute la composante de l’équipe pour avoir réussi à relever le défi en accédant en Ligue 1 malgré les difficultés financières énormes auxquelles nous sommes confrontés», a-t-il souligné. Le même responsable s’attend à ce que la situation de son club dans ce registre soit davantage compliquée la saison prochaine, d’où son appel à l’adresse des autorités locales et différents opérateurs économiques activant à Chlef pour venir à son aide.