Cyclisme : « Le chemin de la guérison sera long » concède Froome

Le cycliste britannique Christopher Froome a affirmé, samedi, que son processus de guérison serait «long», trois jours après sa chute à l'entraînement qui lui a causé de multiples fractures et l'a forcé à renoncer au Tour de France. «Le chemin de la guérison sera long, mais il commence maintenant et je suis tout entier dédié à mon retour au sommet», a déclaré le quadruple vainqueur de la Grande Boucle, cité dans un communiqué de son équipe Ineos (ex-Sky). «Même si c'est un revers, et un fameux, je me concentre sur l'avenir», a positivé Froome, avant de remercier "tous ceux qui ont envoyé leurs meilleurs voeux (de guérison, ndlr) depuis la chute». Piégé mercredi par une rafale de vent alors qu'il était en reconnaissance avant le contre-la-montre du Dauphiné, Chris Froome (34 ans) a été opéré de multiples fractures, au fémur droit et au coude droit ainsi qu'aux côtes.