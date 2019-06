Athlétisme : Plus de 380 minimes et benjamins au championnat régional de Touggourt

Pas moins de 384 athlètes, minimes et benjamins, prennent part au championnat régional d’athlétisme, ouvert au stade d’athlétisme de la wilaya de déléguée de Touggourt (160 km Nord d’Ouargla) , a-t-on appris des organisateurs. Les athlètes, issus des wilayas d’Ouargla, Tamanrasset, Ghardaïa, Adrar et Illizi, auront à se mesurer lors de ces compétitions d’une journée dans plusieurs épreuves dont le saut en longueur, lance de poids, de disque, de javelot et les courses de vitesse. Le président de la ligue d’athlétisme de la wilaya d’Ouargla a indiqué à l’APS que «ces compétitions devront stimuler les athlètes des régions du Sud, permettant de démontrer leurs capacités sportives, notamment dans cette discipline qui ne cesse de connaitre un bond qualitatif ces dernières années dans ces régions du Sud». Yahia Mekhloufi a, à ce titre, convié les responsables du secteur de la jeunesse et des sports des wilayas du Sud de «déployer davantage d’efforts pour soutenir et renforcer les capacités sportives talentueuses et leur réunir les conditions nécessaires de formation et de prise en charge». Un championnat régional similaire pour les catégories séniors et juniors sera organisé les 21 et 22 juin avec la participation des athlètes des wilayas précitées, selon la même source. Les trois premiers vainqueurs à cette rencontre régionale seront qualifiés au championnat national d’athlétisme prévu les 1 et 2 juillet prochain à Bordj El-Kiffan (Alger).