Grand angle : Légitime mais …

Pour, notamment, étancher la soif de justice des soudanais, le Procureur général a annoncé que le président Omar el Béchir, destitué et arrêté par l’armée le 11 avril après un vaste mouvement de contestation, «comparaîtra devant un tribunal la semaine prochaine pour corruption». Les manifestants, qui depuis ont engagé un bras de fer avec le conseil militaire de transition pour qu’il cède le pouvoir à un gouvernement civil, sont en droit de penser que leur combat qui se poursuit dans la rue est sur la bonne voie. La comparution devant la justice de l’ancien homme fort du Soudan et l’annonce par le Parquet d’une enquête sur 41 chefs d'accusation visant d'anciens «symboles du régime déchu» sont en soi une victoire dans un pays qui durant les trente ans de règne du régime el Béchir a connu un fort niveau de corruption. «Le pays est classé 172e sur 180 dans l'indice 2018 de perception de la corruption de l'ONG Transparency International», souligne-t-on. Pis encore, alors que certains s’enrichissaient, le simple soudanais, lui, avait du mal à joindre les deux bouts. Le triplement du prix du pain dans un pays à l'économie exsangue avait ainsi été la cause directe de l’actuel mouvement de contestation déclenché en décembre 2018. Cependant, il ne faudrait pas que les procès à venir soient juste une tentative pour calmer les soudanais. Si c’est le but, la manœuvre serait inévitablement vouée à l’échec. En effet, si El Béchir et les autres symboles du régime sont comptables devant la justice soudanaise pour leurs actes, car étant avant des justiciables au même titre que n’importe quel citoyen soudanais, il ne faudrait pas aussi que cette justice soit instrumentalisée à des fins populistes dans le seul but de satisfaire les manifestants. Non pas qu’il s’agisse dans ce propos de défendre des personnes accusées mais juste d’éviter que leurs procès se tiennent sous la pression de la rue et pour détourner son attention de choses plus importantes. Plus graves. Car pour les soudanais aujourd’hui ce qui doit compter c’est surtout de pouvoir assurer et s’assurer que la transition se fasse au plus vite en vue d’instaurer un régime démocratique où tout un chacun jouira de tous ses droits et de toutes ses libertés. Il faudra aussi œuvrer dans un second temps à pérenniser cette démocratie post-el Béchir par la mise en place des outils et des instruments constitutionnels nécessaires et adéquats. Sans cela le mouvement en cours et les sacrifices consentis auront été vains.



Nadia K.