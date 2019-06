France : Le mouvement des « gilets jaunes » s’essouffle, mais n’abdique pas

Le mouvement des «gilets jaunes» a montré samedi qu'il s'essoufflait, sept mois après avoir déclenché la contestation contre la politique fiscale du gouvernement, mais ne semble guère abdiquer. En matière de mobilisation, les samedis «jaunes» se répètent mais ne se ressemblent pas, notamment depuis déjà quelques mois où on relève de plus en plus un net recul et une lassitude pour un mouvement sans leadership ayant montré une multitude de fractures en son sein. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait ce samedi 7000 manifestants dans les villes de France, alors que sept mois avant il y en avait près de 300.000. Mais, estiment les observateurs, le malaise social en France est "toujours présent", malgré les mesures gouvernementales pour "dégoupiller" cette crise.

Les mêmes observateurs reconnaissent cependant que le mérite de ce mouvement «c'est d'avoir pesé» sur la politique du gouvernement d'Emmanuel Macon en l'obligeant à «revoir ses notes» et «recentrer sa politique» pour être à l'écoute des Français à travers le «grand débat national» qu'il a organisé de janvier à mars. Pour tenter d'estomper cette crise, l'exécutif a dégagé une enveloppe financière considérable pour le social et, en même temps, a musclé son arsenal juridique pour lutter contre les manifestants radicaux et les casseurs.

Des médias indiquent que, depuis le début du mouvement, près de 2.000 «gilets jaunes»ont été condamnés par la justice et 40 % d’entre eux ont écopés de peines de prison ferme. A la faveur de la loi anticasseurs et des interdictions de manifester dans les quartiers stratégiques de Paris, les services de sécurité ont réussi à contenir les «gilets jaunes», ce qui a découragé nombre d'entre eux de déserter la capitale.

Ce samedi, ils étaient moins de mille personnes, alors qu'ils dépassaient largement les 10.000 au début du mouvement.