Est de l’Ukraine : mettre fin au conflit

Le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a réitéré son objectif principal de mettre fin au conflit dans l'Est de l'Ukraine et de restaurer l'autorité de Kiev sur tous les territoires du pays qui échappent actuellement à son emprise, ont rapporté des médias locaux. Se rendant pour la première fois dans le port de Marioupol, sur la mer d'Azov, à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front entre les forces de Kiev et les séparatistes dans l'Est de l'Ukraine, le président Zelensky a réitéré son objectif principal de mettre fin au conflit dans l'Est de l'Ukraine et de restaurer l'autorité de Kiev sur tous les territoires du pays qui échappent actuellement à son emprise, ont indiqué les mêmes sources.

La visite du président ukrainien dans cette ville portuaire intervient à l'occasion du 5e anniversaire de sa libération des rebelles séparatistes, ont ajouté les sources locales. «Nous devons maintenant accorder de nouveau le maximum d'attention au Donbass», la région de l'Est ukrainien où se situent les mouvements séparatistes de Donetsk et de Lougansk, a déclaré M. Zelensky à la presse à son arrivée à Marioupol. «C'est notre terre, notre territoire et nous voulons que les gens habitant de l'autre côté, sur les territoires temporairement occupés, voient que l'Ukraine fleurit ici», a-t-il déclaré. «C'est notre peuple, nous sommes tous des Ukrainiens», a-t-il souligné.