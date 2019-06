Turquie - Arabie Saoudite : Jeu d’équilibre

L’affaire du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné dans les locaux du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, continue d’empoisonner les relations entre la Turquie et le royaume saoudien. Dans une récente déclaration, le prince héritier, Mohammed ben Salmane, a mis en garde «tous ceux qui exploitent» cette affaire, dans une critique à peine voilée contre les dirigeants turcs.

Les rapports entre les deux capitales ne se sont pas encore remis depuis ce fait. Des responsables turcs ont été les premiers à affirmer que le journaliste disparu début octobre avait été victime d'un homicide, pressant les Saoudiens de dire où était passé son corps, jamais retrouvé. «La mort de Jamal Khashoggi est un crime très douloureux», a affirmé le prince héritier saoudien dans un entretien avec le quotidien Asharq al-Awsat. «Tous ceux qui exploitent l'affaire d'un point de vue politique devraient arrêter de le faire, et présenter des preuves au tribunal, ce qui contribuera à rendre justice», a-t-il poursuivi, sans nommer la Turquie.

Le prince a dit toutefois souhaiter des relations étroites avec «tous les pays islamiques y compris la Turquie». Un appel de pied qui traduit la volonté du Royaume d’éviter un nouveau front alors que la tension est à son paroxysme avec son rival directe l’Iran. En effet, les dernières attaques contre deux pétroliers dans la Mer d’Oman ont été qualifiées «d’escalade dangereuse» par Ryadh et ses alliés dans la région, qui pointent un doigt accusateur vers l’Iran, dont les rapports avec Ankara ne souffrent d’aucune équivoque. Pour les responsables saoudiens, la carte turque est un atout en ces temps de crise. Bien que les deux pays ne soient pas des ennemis, mais sans être pour autant des amis très proches non plus, leurs relations, généralement coopératives, demeurent compétitives.

Les deux se disputent le titre de parangon de l’islam politique sunnite mais aussi se positionner en puissance régionale au Moyen-Orient.

Les deux pays se sont retrouvés dans des camps opposés en Égypte, en Libye, et dans une moindre mesure en Tunisie. Seul le cas syrien les a réunis, mais, là encore, avec des motivations différentes.

L’Arabie saoudite a vu dans la révolution syrienne l’occasion de sortir ce pays du giron iranien. Ankara s’est positionné pour sa part au bout de quelques mois comme le parrain de la rébellion opposée à Damas avant de rallier la démarche de Moscou et de Téhéran. Ceci dit, même si les relations ne sont pas au beau fixe, les deux pays cherchent tout de même à limiter les dégâts.

Les rapports ne se sont pas détériorés aussi fortement que ceux entre la Turquie et les Émirats arabes unis. Les Saoudiens et les Turcs ont compris de manière pragmatique que chaque pays était un acteur trop important dans le monde musulman sunnite pour permettre aux tensions géopolitiques supplémentaire à même d’affecter les relations aux conséquences désastreuses sur la région et le monde musulman.

M. T.