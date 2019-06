Concours de la photographie de Tizi Ouzou : trois lauréats primés

Trois photographes participants au concours de la meilleure photo ont été primés samedi à Tizi Ouzou lors de la cérémonie de clôture de la 1ère édition du salon de la photographie organisée à la maison de la culture Mouloud-Mammeri. Lauréat du premier prix de ce concours auquel ont participé une quinzaine de ses pairs, Abdellaziz Mandi, photographe professionnel, s'est illustré avec une photo, en couleur, représentant une femme tisseuse intitulée «les mains propres».

Une manière, a-t-il indiqué à l'APS, de «mettre en valeur le travail domestique de la femme algérienne, souvent minoré, pourtant qui est de même valeur que tout autre travail et qui permet à beaucoup de subvenir à leurs besoins propres».

Nominée du 2e prix, Yasmine Deghoul a participé avec une photo, en noir et blanc, d'art abstrait représentant des reflets de visages sur un miroir. Enfin, la lauréate du 3e prix, Chatbi Fadhéla, photographe et gérante d'une agence de photographie, a, elle aussi, concouru avec une photo en noir et blanc évoquant la transmission «entre générations» à travers deux mains tendues d'un adulte et d'un enfant.

Au-delà du prix, «la participation à cette manifestation est en elle- même une récompense pour moi et pour l'ensemble des photographes participants», a soutenu Chatbi.

La photographie devra, a-t-elle ajouté, «avoir plus d'intérêt car elle épouse, accompagne et témoigne de l'évolution de la société», avant d'appeler à «diversifier» les manifestations du genre. Diverses activités ayant trait à la photo ont été au programme de cette manifestation dédiée à la photographie qui a constitué un «espace d'échange entre professionnels et amateurs», a souligné, à l'occasion, Goumeziane Nabila, directrice locale de la culture.