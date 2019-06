Exposition : « Cœurs malgaches » à la galerie Ezzou’art

La galerie Ezzou’art propose un safari au fin fond de l’Afrique pour découvrir des clichés authentiques de l’enfance de Madagascar. Cinq photographes, professionnels et amateurs ont accompli ce savoureux voyage dans l’île sise dans l’océan indien dans le but de la construction d’une école écologique.

C’est lors d’un voyage à vocation humanitaire et écologique qu’un groupe de volontaires algériens, dont cinq photographes en l’occurrence, Amine Meloua, Royal Chan Lehibe, Amine Bouabellou, la rime et Lamine Belamara, s’est rendu à Madagascar dans le cadre du lancement d’un projet de construction d’une école. Cet établissement scolaire, intitulé « Madagascar Green School» ou école verte, a la particularité d’être à vocation écologique et durable. Une école dans laquelle chaque enfant pourra s’épanouir grâce à un système éducatif innovant, dans le respect de l’environnement et où chacun pourra contribuer au bon fonctionnement de l’école et du village.

Ce concept la rendrait par ailleurs unique en Afrique et serait la troisième école du genre dans le monde. Situé dans le village de Mahavelona-Foulpointe, sur la côte-est de l’île, à environ 400 km de la capitale et à 60km de la ville portuaire de Toamasina.

C’est pour promouvoir ce projet ambitieux, répondant à des enjeux environnementaux et éducatifs, que cette exposition a eu lieu sous l’intitulé «Cœurs malgaches», une immersion dans la beauté de la savane africaine et des paysages somptueux qui ne peuvent laisser indifférents. L’enfance est la thématique principale de cette exposition à travers une dizaine de clichés pris par les photographes, et dans lesquels on peut cerner la profondeur des regards des enfants de Madagascar, assoiffés d’école et de savoir.

«Nous sommes partis au fin de fond de l’Afrique par conviction car l’éducation est la base de tout développement. Au lieu de juste envoyer de l’argent ou des aides humanitaires, on s’était dit qu’il serait bien de contribuer au développement de l’école et du savoir dans les pays africains. Ce projet nous sera bénéfique, car Madagascar est très avancé au niveau de l’environnement et de l’écologie», a souligné la rime, jeune photographe ayant fait partie du voyage. Cette jeune artiste espère apporter cette expérience pour la construction d’une école écologique en Algérie. Revenant sur l’aspect spontané de la population malgache, la rime dit avoir éprouvé un grand plaisir en effectuant ses clichés. « Je me suis sentie comme un poisson dans l’eau, j’étais comme une gamine. je me suis retrouvée dans un milieu adéquat pour la photo, les gens sont très généreux, très à l’aise, spontanés. cela m’a permis de prendre de bons portraits, capter des regards profonds et immortaliser des sourires sincères qui m’ont beaucoup marquée, contrairement en Algérie, où les gens sont souvent complexés face aux objectifs des appareils photo», a-t-elle noté. L’exposition se tient jusqu’au 03 juillet à la galerie Ezzou’art à Alger.

Kader Bentounès