Vente-dédicace d’Amine Khan : Marcher ! le reflet du hirak

Marcher ! est le titre du cinquième volume de la série-collection «Nous autres», lancée en novembre 2016, et qui consiste en la publication de «recueils collectifs de textes qui repensent la société».

Ce livre a fait objet d'une séance de vente-dédicace, samedi dernier, par son initiateur Amine Khan et ce, au niveau de la librairie générale d'El Biar. Réalisé sous la direction d’Amin Khan, ce nouveau numéro, paru aux éditions Chihab, après «Nous autres – Eléments pour un manifeste de l’Algérie heureuse», «Notre rapport au monde», «Penser», «Travailler», regroupe de nombreux acteurs et témoins des événements actuels. Dans ce cinquième volume, plus divers que les précédents, aussi bien dans la forme que dans le fond, on trouvera des détails utiles à l’appréhension de la révolution en cours ainsi que des éléments pour une réflexion sur l’avenir immédiat, des analyses juridiques, politiques, psychologiques...

Outre la participation de chercheurs, journalistes et auteurs témoins de cette révolution en cours, ce numéro fait participer également des photographes. «Marcher!» témoigne la contribution de Lynda Abbou, Feriel Ait-Ouyahia, Salah Badis, Mouanis Bekari, Sabri Benalycherif, Ramzy Bensaadi, Houari Bouchenak, Mouloud Boumghar, Akram Belkaïd, Meryem Belkaïd, Mustapha Benfodil, Sami Benmehidi, Farid Chaoui, Saïd Djaafer, Tin Hinan El Kadi, Amin Khan, Rym Khene, Youcef Krache, Mohamed Magani, Khadidja Markemal, Maya Ouabadi, Amel Ouaissa, Ouled El Bahdja, Fethi Sahraoui, Lydia Saidi, Nedjib Sidi Moussa, Arezki Tahar, Mohamed Tadjadit, Idris Terranti et Hocine Zaourar. Il y a lieu de noter que ce volume intitulé «Marcher !» propose aussi «des témoignages émouvants de la symbiose, malgré l’exil, des Algériens, parties de la totalité de ce vaste mouvement populaire».

Il est à souligner que la poésie, au cœur de «Nous autres» et de sa démarche, «s’affirme en tant que telle, à la fois éclatante et subtile», dans ce volume riche par les textes et les photographies qui y figurent.

Sihem Oubraham