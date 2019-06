Établissements de la petite enfance : Nouvelles conditions d’accueil

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé hier, à Alger, que le décret exécutif fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements et des centres d’accueil de la petite enfance a été approuvé par le Conseil du gouvernement, en 2019, et sera publié au Journal officiel dans les tout prochains mois.

S’exprimant lors d’une allocution à l’occasion d’un atelier-débat pour l’enrichissement du guide des programmes pédagogiques des établissements d’accueil de la petite enfance, Ghania Eddalia a précisé que l’objectif de ce décret est d’améliorer les conditions d’accueil en réduisant le nombre des enfants de 200 à 150 enfants dans chaque établissement d’accueil, afin de permettre à ces centres d’appliquer au mieux le projet social et éducatif.

Cette mesure permettra à l’établissement de «renforcer la prise en charge médicale et psychologique des enfants en garantissant un contrôle médical au profit des enfants et, le cas échéant, un contrôle psychologique assuré par un psychologue clinique ou un orthophoniste».

La révision du décret exécutif prévoit également « l’unification du programme pédagogique adopté par ces établissements en vue de faciliter l’accès à l’école, de promouvoir les capacités cognitives et de contribuer au développement de la formation de base et continue en matière de prise en charge des enfants. Pour ce faire, il a été fait appel à des experts et des cadres de plusieurs ministères, à savoir l’Education nationale, la Santé, la Population et la Réforme hospitalière et l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique en vue de formuler ces programmes pédagogiques qui tiennent compte des capacités des enfants à cet âge et ce, conformément aux normes scientifiques internationales».

Par ailleurs, la ministre a rappelé que l’activité de la nourrice est soumise à des modifications à travers «des mesures administratives consistant en l’obtention d’une autorisation par le directeur de l’Action sociale de wilaya sur la base d’un dossier administratif et technique et autres conditions visant à mieux accueillir cette catégorie». Mettant en avant que le réseau institutionnel existant à travers le territoire national compte 2.452 unités d’accueil de 147.596 enfants, Eddalia a souligné que la demande accrue pour la création de telles unités était «le résultat des besoins de la famille algérienne pour la prise en charge de leurs enfants en raison des changements enregistrés sur le mode de vie au sein de la société tels que l’accès de la femme au monde de l’emploi». Répondant à une question sur la date de promulgation de cette révision, elle a déclaré qu’elle aura lieu «durant le premier semestre de l’année prochaine». Concernant les tarifs qui seront appliqués par ces établissements, la ministre a précisé qu’ils seront soumis à la loi de l’offre et de la demande et selon les prestations de chacun, dans le but de susciter un climat concurrentiel et de compétitivité. Affirmant que les garderies et les jardins d’enfants « sont soumis à des contrôles périodiques et inopinés pour s’assurer de leur conformité au cahier des charges et s’enquérir des conditions de leur fonctionnement », la ministre a indiqué que « les mesures nécessaires sont prises lorsque des dépassements sont constatés et qu’ils peuvent aller jusqu’à la fermeture. A ce propos, la ministre a appelé les parents à signaler à la direction de wilaya de l’Action sociale tout dépassement ou non- respect des conditions de travail par les établissements d’accueil de la petite enfance».

1.625 candidats aux besoins spécifiques ont passé hier les premières épreuves de l’examen du baccalauréat dont 700 sourds-muets, a annoncé la ministre de la Solidarité nationale, Mme Ghania Eddalia.

S’exprimant en marge d’un atelier sur le guide des programmes des établissmebts d’accueil de la petite enfance, Mme Eddalia a affirmé que des dispositions particulières ont été prises par rapport aux personnes handicapées qui passent les examens de fin d’année, notamment le Bac. Ainsi, pour les personnes à mobilité réduite, la salle d’examen est obligatoirement située au rez-de-chaussée, pour les non-voyants, il est prévu un accompagnateur et pour les personnes mal entendantes, celles-ci doivent être assistées par des interprètes de la langue des signes.

Salima Ettouahria