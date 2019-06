Saison estivale : Réouverture de plusieurs plages à Alger

Le nombre de plages autorisées à la baignade au niveau de la wilaya d’Alger sera revu à la hausse cette année et ce, suite à l’annonce faite par le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam. Le responsable du secteur des Ressources en eau a affirmé que « plusieurs plages dans la capitale seront rouvertes aux estivants durant cette saison estivale après leur fermeture au public en raison de leur niveau de pollution très élevé ». Une bonne nouvelle pour les estivants qui auront l’opportunité de se rendre cette année aux différentes plages qui pourront recevoir un flux important des vacanciers qui n’attendent que le début des vacances pour piquer une tête.

Le ministre des Ressources en eau, qui s’exprimait à l’issue d’une visite d’inspection aux projets du secteur au niveau de la wilaya d’Alger, a indiqué que « plusieurs plages ont été récupérées grâce aux stations de traitement des eaux usées réalisées et entrées en service ».

Il faut savoir que l’année dernière, 66 plages ont été autorisées à la baignade par les services de la wilaya d’Alger, qui ont interdit 21 plages à la baignade pour la saison estivale 2018 au niveau de la wilaya d’Alger. Pour mettre en avant les efforts de son département pour le nettoyage et la dépollution des plages de la capitale, le membre du gouvernement citera à ce titre la réalisation du collecteur de Rais Hamidou (ex-Pointe Pescade), inauguré lors de cette visite. Selon le ministre, ledit collecteur est d’une « capacité de traitement des eaux usées de 5.000 litres à la seconde.

Ce système effectue la collecte de la totalité des rejets d’eaux usées se déversant le long de la baie d’Alger ».

Il dira que ce collecteur épure, dans une première phase, les eaux usées qui proviennent de la commune de Bab El Oued avant leur transfert vers la station d’épuration de Baraki (sud-est), sans passer par Oued el Harrach ni les côtes de la wilaya d’Alger, ce qui permet aux estivants de profiter de plages saines et propres.

Sur un autre registre, celui des perturbations de l’approvisionnement en eau potable enregistrées dans certaines communes de la wilaya d’Alger, le ministre a affirmé qu’il existe un problème de réservoirs et de stockage d’eau, ajoutant qu’un accord a été conclu avec la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) pour réaliser des réservoirs dans les communes déficitaires, afin de régler le problème dans les plus brefs délais. A propos du système de détection automatique contre les inondations, installé au niveau du chantier d’aménagement d’Oued El Harrach, il permet de signaler les niveaux des crues et de contrôler la qualité des eaux dans l’oued «ce qui permet, selon les explications des responsables du projet, de résoudre définitivement la pollution tout au long de ce oued».

Le ministre a supervisé le collecteur de décharge d’Oued Ouchaih, qui permet de supprimer les écoulements des eaux usées des communes de Bach Djarrah et El Magharia et leur acheminement vers la station d’épuration de Baraki, tandis que les eaux pluviales sont canalisées vers Oued El Harrach. Au cours de sa tournée, le ministre s’est rendu dans la commune de Zéralda (nord- ouest), où il a inauguré une nouvelle station d’épuration et visité le chantier du projet de réalisation d’une station similaire située dans la commune de Mahelma.

M. M.