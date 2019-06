Relogement à Alger : 4.000 unités distribuées en juillet

Longtemps attendue par des milliers de familles, la 25e opération de relogement sera lancée le 4 juillet prochain. C’est ce qu’a annoncé le wali d’Alger, lors de la visite effectuée, avant-hier, par le ministre des Ressources en eau dans plusieurs sites de la capitale, pour s’enquérir des projets de son secteur.

Lors de cette opération, 4.000 unités seront distribuées, dont 2.600 logements publics locatifs (LPL), appelés communément logement social, et 1.400 logements sociaux participatifs (LSP), a précisé Abdelkhalek Sayouda.

Ce relogement touchera les familles résidant dans des habitations vétustes, des bidonvilles, des caves et terrasses, des chalets ou encore celles vivant dans l’exiguïté dans plusieurs communes, notamment, la Casbah, Baraki, Gué de Constantine, Réghaia et Chéraga avec la possibilité de démolir les immeubles qui menacent ruine.

Il y a lieu de noter que cette nouvelle opération de relogement se déroulera en quatre phases, chacune comprenant plus de 700 logements publics locatifs. « Il faut savoir que les matériaux utilisés dans la construction de ces logements sont de fabrication locale à 100% », s’est félicité le wali d’Alger.

Quant aux sites devant accueillir les heureux élus, ceux-ci sont situés dans les communes de Souidania, Ouled Fayet, Draria et Bordj El Kiffan et les cités en question sont fin prêtes à accueillir les bénéficiaires. Il s’agit, conformément à la politique du gouvernement, de rompre avec les cités monotones, de cités intégrées dotées de toutes les commodités (établissements scolaires, transport, centres de soins, commerces, annexes APC, unités de sûreté nationale,…).

Par ailleurs, Sayouda vient d’instruire les services de sécurité spécialisés, les invitant à ouvrir des enquêtes sur des logements sociaux attribués récemment qui, selon des informations parvenues à la wilaya, auraient été mis en vente ou à la location via Internet, notamment le célèbre site ‘‘Ouedkniss’’. « Des sanctions sévères seront appliquées à l’encontre de ces gens. Ces derniers sont en effet passibles de perdre leur logement », a-t-il dit tout en affirmant que les habitations sociales attribuées sont interdites de vente et de location à de tierces personnes.

« Cette action est interdite et punie par la loi algérienne », a-t-il rappelé. Pour ce qui est de la falsification des dossiers en vue de prétendre à un logement, les autorités de la wilaya ont, récemment, fait état de 1.200 cas transférés à la justice et de la récupération de 100 appartements à l’issue des actions en justice engagées contre les citoyens ayant obtenu ces logements indûment. 1.887 postulants ont été soumis au contrôle au niveau du Fichier national du logement, 138 ont fait l’objet d’un résultat positif, dont 83 souscripteurs au programme AADL, 23 possédant déjà un logement, 26 postulants bénéficiaires d’une aide de l’Etat, cinq demandeurs possédant des permis de construire et un postulant ayant acquis un logement promotionnel public.

Notons que depuis juin 2014 à ce jour, et grâce aux opérations de relogement, comprenant notamment les dispositifs de l’AADL, du social et de la formule du logement promotionnel, la wilaya d’Alger a pu loger 90.000 familles et récupérer une assiette foncière de plus de 530 hectares.

Pour éviter l’apparition de nouveaux bidonvilles, il est procédé à la démolition de toute construction illégale. A noter que les 530 hectares d’assiettes foncières sont affectés à la réalisation de quotas supplémentaires de logements, à la création d’espaces verts et à la promotion de différents projets de développement.

Sarah A. Benali Cherif