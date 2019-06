CNMA : Accompagner les agriculteurs

La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) tiendra aujourd’hui son Assemblée Générale Ordinaire à l’hôtel Liberté à Oran avec pour ordre du jour essentiel l’adoption des comptes sociaux de l’exercice 2018.

Dans un communiqué dont une copie nous a été transmise, la CNMA a souligné que son chiffre d’affaires 2018 s’élève à plus de 14 milliards de DA, contre 13,012 milliards de DA en 2017 soit 8% de croissance. Cette évolution a indiqué le communiqué de la Caisse «a été réalisée grâce à la diversification dans l’offre des produits et des exigences techniques de plus en plus rigoureuses et ce, en comptant sur son propre réseau sans avoir recours à des intermédiaires». La même source a fait savoir que «c’est en se conformant à son plan d’action 2018-2020 que la CNMA est allé au-delà de ses objectifs pour l’exercice 2018 en matière du chiffres d’affaires, ce qui lui a permis de conserver sa place en tant qu’acteur majeur dans le marché des assurances et leader incontesté dans la couverture des Risques agricoles et ce, malgré un environnement concurrentiel et compétitif». Le communiqué a précisé que «ce réseau qui ne cesse de s’élargir pour atteindre près de 500 bureaux locaux, à la fin de 2018 et gagner les lieux les plus reculés du pays pour y créer des richesses, notamment de l’emploi».

Concernant les indemnisations des sinistres, la même source à fait savoir que «la CNMA a réglé plus de 8,5 milliards de DA en 2018 et près de 23 milliards de DA en 3 ans, ce qui a permis la réhabilitation de sa crédibilité et le rétablissement de la confiance de sa clientèle». Concernant les projets d’investissements, la CNMA a lancé un programme ambitieux de réhabilitation et de construction qui a été mis en place à l’instar du projet d’un ensemble immobilier de grande envergure, au niveau de la ville d’Oran, qui comportera le nouveau siège de la Caisse Régionale, un centre d’affaires, un centre de formation et un bloc d’hébergement pour accueillir les cadres à former. Aussi la Caisse a lancé la construction d’autres centres destinés aux acteurs du monde agricole et rural qui permettraient la mise en œuvre d’une politique de développement de services de proximité à travers tout le territoire national (Oran, Ouargla, Saïda, Batna...). Il est à noter que les résultats obtenus au titre de cet exercice sont appropriés à la stratégie projetée par la CNMA à travers un plan d’action 2018/2020, dont le but est d’acquérir le plus possible de parts de marché par le biais de la croissance de la dynamique de souscription à travers l’expansion du réseau et la diversification de ses produits d’assurances.

M. A. Z.