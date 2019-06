Tewfik Hasni, consultant en énergies renouvelables : «L’Algérie a raté sa transition énergétique»

Le programme des énergies renouvelables portant réalisation de 22.000 MW à l’horizon 2030 a eu droit à une avalanche de discours enthousiastes, lénifiants et triomphalistes. Toutefois, son exécution cherche désespérément le bout de tunnel. Intervenant hier dans l’émission radiophonique «L’invité de la rédaction», Tewfik Hasni, consultant en énergies renouvelables pointe du doigt l’«absence de stratégie et le manque de cohérence» dans le domaine des EnR. Et souligne que les investisseurs étrangers n’étaient pas intéressés par la réalisation de 150 MW, désormais confiés aux investisseurs locaux. Seules 8 entreprises ont soumissionné à l'appel d'offres national pour la réalisation d'installations de production d'énergies renouvelables dans quatre wilayas, sur les 93 entreprises ayant retiré le cahier des charges. Le projet concerne quatre wilayas Ghardaïa, Biskra, Ouargla et El Oued. S’exprimant sur le peu de soumissionnaires retenus pour réaliser le projet des 150 mégawatts, M. Hasni souligne que c’est parce que la majorité de ceux qui, au départ, s'étaient montrés intéressés, se sont finalement désistés. Ils pensaient qu’il s’agissait d’en monter les installations et non pas d'avoir à les gérer 25 années durant. Autant de facteurs qui feront dire à l’invité de la radio que «l’Algérie a raté son virage de transition énergétique». Pourtant les mises en garde n’ont cessé de pleuvoir. Mourad Preure, expert pétrolier, avait indiqué qu’«il faut, d’une part, qu’un leadership dans la transition énergétique soit clarifié, et que des objectifs à court, moyen et long termes soient définis. Il faut aussi et surtout que la transition énergétique soit une préoccupation citoyenne. Notre efficacité énergétique est deux fois moindre que celle des pays de l’OCDE. Il y a véritablement une boulimie énergétique dans notre pays où la consommation de gaz augmente annuellement de 5% et celle d’essence de 9%. Il faut impérativement mettre sous contrainte notre demande énergétique et s’inscrire dans une perspective ambitieuse de transition énergétique en ne se limitant pas à l’importation de cellules photovoltaïques». De son côté, Mohamed Saïd Beghoul, expert en énergie, avertit, chiffres à l’appui, que sur la totalité dudit programme des EnR, il reste 21.500 MW à réaliser. «A cette vitesse d’avancement du projet — environ 100 MW par an —, il nous faut deux siècles pour atteindre l’objectif», met-il en garde. Quant au gaz naturel, soutient-il, «tout le monde sait qu’il génère pratiquement 100% de notre électricité et dans le même temps ses réserves s’amenuisent d’année en année». Et au Dr Beghoul de préconiser un croisement de ces deux sources d’énergie, gaz et EnR, pour s’accompagner l’une l’autre dans la transition énergétique. Quant à Abdelmadjid Attar, ancien patron de Sonatrach, il relevait qu’il est grand temps d’aller vers une «économie énergétique qui peut ramener la consommation nationale à la baisse, de façon plus économique que l’investissement en énergies renouvelables.

A ses yeux, la réalisation des 22.000 mégawatts inscrits dans le cadre du programme national des EnR «nécessitera 100 milliards de dollars».

Fouad Irnatene